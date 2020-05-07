«Северный поток» позволит России установить господство над Европой – Хазин

07.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Мировой кризис приведёт к новому переделу мира, что позволит России отодвинуть границу между Западом и Востоком до Германии и фактически установить господство в Европе.

Об этом в ходе видеоконференции с Общественным движением «Донецкая Республика» заявил российский экономический эксперт Михаил Хазин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня основной вопрос: где пройдёт граница (между Западом и Востоком – прим. ред.) До тех пор, пока всю эту хрень (ЕС) содержали США на деньги, которые они печатали, она существовать могла. Сегодня она существовать не может. Всё, точка.

Уже Италия говорит о том, что надо выходить из состава ЕС. Уже даже в Германии говорят о том, что надо выходить из состава ЕС. Чтобы не кормить. Мы все это слышали в 1990-1991 годах: «Нечего кормить окраины». И поэтому вопрос – где граница?» – отметил он.

Михаил Хазин уверен, что строительство «Северного потока-2» позволит передвинуть условную границу между Западом и Востоком к Германии, и полностью вытеснить американцев и англичан с европейского пространства.

«Весь спор по поводу «Северного потока-2» – это вопрос, не пройдет ли граница Запада и Востока между Францией и Германией. Напомню, что во времена Бисмарка, во второй половине XIX века, Россия и Германия были союзниками против объединенных Англии и Франции. Если это повторится, англосаксам на территории Европы придет конец.

По этой причине (по мнению США и Британии – прим. ред.) не должно быть «Северного потока-2». Потому что если он будет, то мы (Россия) держим Германию железной рукой», – заключил эксперт.