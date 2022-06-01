«Северный поток» предлагают переквалифицировать в «Калининградский»

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Газопровод «Северный поток – 2», от которого отказалась Европа, можно перенаправить в Калининград и обеспечить процветание этого региона.

Об этом на круглом столе в Москве заявил депутат Госдумы РФ Олег Нилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Европа, Германия, в первую очередь, отказывается от «Северного потока» на ближайшие много лет, он может быть превращен в «Калининградский поток». Почему мы не говорим об этом, не предлагаем это «Газпрому» и правительству? Дополнительные мощности создадут такие возможности в Калининградской области, что она превратится в солнечную долину. Цены будут в десятки раз ниже, чем в Европе. Почему голландские теплицы должны быть конкурентнее калининградских?», – риторически резюмировал Нилов.