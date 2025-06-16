Американский финансист Стивен Линч «оплатил долг» «Северного потока-2». Фактически он выкупил доли европейских инвесторов (сумма неизвестна), которые в свое время не были оформлены как пакеты акций из-за протестов Польши, пытавшейся затормозить строительство газопровода.

Об этом сообщает газета Zeit, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сейчас Линч пытается купить «Северный поток-2», чтобы формально вывести его из-под санкций и привести в соответствие с третим европейским энергопакетом.

В нулевых годах Линч работал в России и пытался провернуть сделку, которая фактически бы передала ему иностранные активы ЮКОСа.

Советник Атлантического совета (признан нежелательной организацией в России), сын известного политолога Ян Бжезинский считает, что Линч действует в интересах семьи президента США Дональда Трампа. Этим он объясняет стремление хозяина Белого дома наладить отношения с Россией.

«Его могут привлекать так называемые деловые сделки, некоторые из которых могут быть выгодны его семье. Он действительно верит, что его с семьей деловые сделки полезны для страны. Вы видите это по тому, как его семья пытается реанимировать «Северный поток», чтобы США и Россия могли совместно поставлять энергию в Европу, что для меня звучит безумно», – рассуждал Бжезинский на собрании террористического движения «Форуме свободных народов постРоссии» в Вашингтоне.

Немецкий оппозиционный политик и лидер партии имени себя Сара Вагенкнехт согласна с тем, что за сделкой по «Северному потоку» стоит Трамп. Она полагает, что она позволит США контролировать энергетическое развитие Европы, не давая ей получить дешевый газ. Вагенкнехт уверена, что «Северный поток» подорвали американцы.

«Это определенно были не русские. Совершенно очевидно, что США либо сделали это сами, либо были проинформированы и прикрывали это. Официальная версия действительно существует. Это «Андромеда» и дайверы. Совершенно ясно, кому это выгодно. Этот инвестор действует в интересах Дональда Трампа. Для него это была бы отличная сделка. Это значило бы, что у американцев есть еще и трубопровод «Северный поток». Вы всегда можете решить, сколько проходит через него, а сколько поступает напрямую из США. Где закрутить кран», – сказала Вагенкнехт в интервью писателю Марку Фридриху.

По слухам, окончательно сделка по «Северным потокам» будет оформлена на Петербургском международном экономическом форуме уже на этой неделе.

Эксперт по энергетике Борис Марцинкевич уверен, что не выдать лицензию новой компании новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц не сможет, хотя и грозиться. «Северный поток» теперь американский, и покупать газ Линч, скорее всего, будет еще у одного американца, который, в свою очередь, купит его у «Газпрома» за рубли. Полученное от эксплуатации одной трубы новые владельцы будут вкладывать в восстановление трех взорванных.