«Северный поток» сломался. Да здравствует «Северный поток-2»

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Цена газа на европейских биржах сегодня подскочила до $2000. Это связано с тем, что «Газпром» объявил о снижении с 27 июля поставок по газопроводу «Северный поток» с 67 до 33 миллионов кубов в сутки. В Германию поставки сокращены на 20%

Причины вроде бы технические. Остановлена эксплуатация турбины Siemens на станции «Портовая». Это уже вторая турбина, работа которой прекращена.

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Напомним, Siemens вывезла двигатель на свой единственный завод в Канаде для планового ремонта. Возвращать оборудование канадские власти заводу запретили, ссылаясь на антироссийские санкции. Тогда поставки по «Северному потоку» были сокращены в первый раз.

Европа ощутила нехватку газа, после чего Берлин обратился к Оттаве с призывом все-таки пропустить двигатель. В Канаде согласились, но не выдали необходимых документов. Дело в том, что ремонта и профилактики требуют 6 агрегатов по 50 МВт той же Siemens.

«Газпром» требует гарантий, что следующие турбины вдруг не попадут под санкции. Но если Канада дезавуирует свои действия по первой турбине, то у российского монополиста появятся все основания подать на ремонтное предприятие в суд за его задержку и потребовать компенсаций.

В итоге турбина прибыла, но не в Россию, а в Германию. Представитель Минэкономики ФРГ отказался раскрыть информацию о ее местонахождении. В эксплуатации на «Портовой» остались два газоперекачивающих агрегата по 27 МВт

Результат – неконтролируемый рост цен и паника в Европе. Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что газохранилища не будут заполнены на 95% к 1 ноября. В лучшем случае их удастся заполнить на 80-85%.

Альтернативного газа у Европы не оказалось. Сжиженного американского газа на всех не хватает. Газопровод «Ямал-Европа» остановлен из-за непримиримой позиции Польши. На украинском направлении тоже не все гладко. Киев еще в мае отклонил заявку «Газпрома» на прокачку газа через газоизмерительную станцию «Сохрановка», которую Украина перестала контролировать.

В итоге поток был перенаправлен на станцию «Суджа», пропускная способность которой значительно ниже. В итоге поставки газа в Европу снизились с 244 до 42 млн кубометров в сутки. А когда «Газпром» попытался увеличить давление, представители украинской ГТС запротестовали и заявили о риске аварий.

Сегодня министры энергетики Евросоюза соберутся на экстренную встречу в Брюсселе для обсуждения чрезвычайного плана ЕС по экономии газа. Страны ЕС уже подписали соглашение о добровольном снижении потребления газа на 15%, чтобы сэкономить топливо в преддверье зимы.

Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» потребовала в Бундестаге предоставить «Газпрому» все необходимые документы по турбине.

«Газпром» не может устанавливать такую турбину, полагаясь просто на удачу. Эта ситуация провоцирует большой экономический и дипломатический ущерб», заявил депутат Штеффен Котре.

Но представитель правящей партии «зеленых» Роберт Хабек обвинил президента РФ Владимира Путина в «вероломной игре» c газом, его дико раздражает «фарс», устроенный с турбиной.

«Он пытается ослабить большую поддержку Украины и вбить клин в наше общество. В свою очередь, это подпитывает неопределенность и приводит к росту цен. Мы принимаем меры, чтобы пережить зиму. Да, у Путина есть газ, а у нас есть власть» – заявил он.

Несмотря на грозные заявления, сегодня стало известно, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву в отпуск. Он поселился недалеко от штаб-квартиры «Роснефти». В мае Шредер на волне украинского кризиса вышел из совета директоров этой компании. Он занимал пост в «Роснефти» с 2017 года, а с 2006 года был председателем совета акционеров Nord Stream 2 AG (оператор «Северного потока-2»).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «встречи как таковой нет, но контактов мы не исключаем».

Политолог Марат Баширов считает, что Шредер приехал договариваться об условиях запуска многострадального газопровода «Северный поток -2», которые Евросоюз заблокировал из политических соображений.

«Он имеет огромный авторитет в Германии (во время его правления она была процветающим государством). В условиях санкционного давления и жесткой риторики в отношении России с стороны нынешнего правительства ФРГ никто бы не поехал на такие неформальные переговоры. Это тот человек, который может обсуждать наиболее широкую повестку, например, восстановление работы «Северного потока – 2». В то время, как правительство Шольца наговорило слишком много в отношении РФ и здесь они не рукопожатные», – заявил Баширов в интервью Ura.ru.

Симптоматично, что находящийся с визитом в Конго министр иностранных дел РФ Сергей Лавров именно сегодня заявил, что «Северный поток-2» полностью готов к тому, чтобы удовлетворить потребности Европы в сфере энергетики».