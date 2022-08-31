«Северный поток» взял отпуск на три дня. Оставшиеся без газа европейцы обещают оставить русских без виз

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Газпром» полностью остановил «Северный поток». причина – плановый ремонт на станции «Портовая».

В компании сообщили, что газ не будет поставляться по трубопроводу до 3 сентября. В течение минувшей ночи прокачка опустилась до нуля — изначально планировалось, что ремонт продлится только до 2 сентября, однако сегодня стало известно, что станцию «Портовая» будут ремонтировать дольше.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Когда стало известно о ремонте, цена на газ взлетела до рекордных $3260 за тыс куб м. При этом турбины для нее все еще находятся в Германии — из-за этого в дальнейшем через нитку трубопровода будут пропускать не более 33 млн кубов в сутки.

Ранее «Газпром» информировал Engie SA о сокращении поставок газа со вторника из-за разногласий по некоторым контрактам, сообщило французское коммунальное предприятие, сигнализируя о дальнейшем сокращении поставок энергоресурсов в Европу.

Это заявление последовало за призывом премьер-министра Франции Элизабет Борн к предприятиям в понедельник сократить потребление энергии или столкнуться с возможным нормированием этой зимой, если Россия прекратит поставки газа в ответ на европейскую поддержку Украины.

Гораздо большее, чем обычно, количество отключений стареющих ядерных реакторов Electricite de France SA также создает нагрузку на энергетический рынок, в результате чего цены на газ и электроэнергию в Европе достигают рекордных значений.

Остановка «Северного потока» совпало по времени с заявлением главы МИД ФРГ Анналены Бербок, предложившей приостановить действие соглашения ЕС об облегчении визового режима с Россией. По ее словам,теперь при выдаче шенгенской визы будут оценивать близость заявителя к российскому правительству.

«Мое предложение – приостановить соглашение ЕС об упрощенном режиме выдачи виз, чтобы больше не выдавать многократные и многолетние визы, чтобы дать возможность государствам, которых этот вопрос особенно затронул, точно проверить, для каких целей эта виза будет выдана. Думаю, что мы сможем найти хорошее решение, которое и подойдет нашим балтийским соседям, непосредственно граничащим с Россией, и в этой связи имеющим обоснованные беспокойства, и одновременно не станет наказанием для тех, кто противостоит режиму», – заявила немецкий министр.

Напомним, сегодня, 31 августа, европейские министры соберутся обсудить вопрос о визовом ужесточении для россиян.