Северный ветер на Харьков. Украинцы жалуются: «Как остановить эту машину?»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на заверения военного руководства Украины в противоположном, в ходе вчерашних боев на севере Харьковской области, российские войска взяли под свой контроль несколько населенных пунктов.

Так, связанный с ВСУ военно-аналитический ресурс Deep State обращает внимание, что вчера ВС РФ начали наступательные действия «в основном пехотой и в редких случаях при поддержке бронетехники».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Основные участки удара – Огурцово-Плетеневка и Борисовка-Красное-Стрелечье. Враг продолжает атаковать Глубокое, Мороховец и Лукьянцы. Продолжается сосредоточение сил и техники на территории Харьковской и Сумской областей», – говорится в публикации.

Отмечается, что это наступление «сейчас вызывает у многих беспокойство».

«В отличие от рейдов РДК, данные действия содержат не диверсионный, а линейный характер», – пишет украинский ресурс.

Его аналитиков беспокоит, что ВСУ будут вынуждены тратить необходимые на других участках резервы.

«Тенденцию 2023 года пока не могут остановить имеющиеся решения руководства. На сегодняшний день уже не стоит вопрос освободить территории, а стоит вопрос как остановить эту проклятую машину с безлимитными уродами, которые идут на смерть как на праздник», – резюмирует Deep State.

В свою очередь украинский военный обозреватель, главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов «самым неожиданным успехом русских» называет взятие под свой контроль села Стрелечье.

«Потому что это был не маленький населенный пункт, там проживает население, и там были наши подразделения. Поэтому противник длительное время проводил несколько месяцев массированные огневые удары, пытался огнем выбить наши подразделения. И сегодня, конечно, все же ожидалось, что там будет организована оборона. Или возле Стрелечья будет развернута оборона. Поэтому, конечно, это неожиданно. Стрелечье не было серой зоной, это населенный пункт, и там действовали украинские органы власти. Но, тем не менее, произошло, что произошло», – сказал Бутусов в эфире Радио «НВ».

Поддерживающий Украину американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете прогнозирует, что ВС РФ, скорее всего, в ближайшие дни будут использовать свой тактический плацдарм на севере Харьковской области, чтобы активизировать наступательные операции и продолжить начальную фазу наступательных усилий, которые, вероятно, «направлены на то, чтобы отбросить украинские силы от границы с Белгородской областью и продвинуться на расстояние досягаемости ствольной артиллерии Харькова».

«Российские войска в настоящее время находятся примерно в 30 километрах от окраин Харькова, и продвижение российских войск в пределах 20 километров от города, вероятно, позволит российским войскам вести обычный огонь с закрытых позиций по Харькову из ствольной артиллерии. Обычный огонь с закрытых позиций в сочетании с продолжающимися планирующими бомбовыми и ракетными ударами, скорее всего, будет направлен на создание условий для более масштабного наступления на Харьков в более позднее время», – считает ISW.

Российский военный обозреватель Юрий Подоляка полагает, что для ВСУ наиболее тревожно выглядит ситуация под Волчанском, где вчера утром был уничтожен мост через реку Волчья.

«Если мы сумеем навести переправу и завтра выйти на южный берег реки, Волчанск будет обречен и ВСУ придется его покинуть, чтобы не попасть в окружение», – пишет Подоляка в своем тг-канале.

По его словам, пока это была лишь разведка боем, а с российской стороны «в дело вступили только несколько батальонов, которые сносят заслоны противника и даже берут пленных».

При этом паблик военнослужащих 105-го полка НМ ДНР обращает внимание, продвижение на севере Харьковщины заставило ВСУ ослаблять другие участки.

«Первые последствия прорыва российских войск в Харьковскую область: ВСУ сняли часть подразделений 42-й ОМБр с фронта под Часов Яром и спешно перебрасывают войска под Волчанск, опасаясь дальнейшего расширения плацдарма и ввода более крупных сил Русской Армии», – пишут военные 105-го полка.

Связанный с Погранслужбой ФСБ тг-канал «Два майора» в утренней сводке указывает, что наступательные действия российской армии не стали неожиданностью для противника, который тем не менее потерял ряд приграничных населенных пунктов «на широком фронте».

«Группа войск «Север» (Северный ветер) нанесла массированные удары по противнику на глубину до 70 км в Черкасской Лозовой, Борщевой, Новоалександровке, Слобожанском, в н.п. Гурьев Казачок, Липцах, Лосевке. БПЛА «Ланцет» уничтожили цели в Поколяном, Волчанских Хуторах, Липцах и Глубоком. Взято в плен около 40 военнослужащих противника из состава 15 пого ГПСУ, 58 омбр, 56 омпбр и подразделений ТрО ВСУ», – пишет паблик.

При этом в районе Старого Салтова авиаударом уничтожен мост через Северский Донец, что создает проблемы для снабжения группировки ВСУ в Волчанске.

«К настоящему времени с мест сообщают, что первоначальная неразбериха у противника закончилась, враг сумел организовать оборону, ведет встречные действия. Идут тяжелые бои. Как видно из карты боевых действия противника, ВС России имеют замысел продвигаться по двум направлениям: восточнее Северского Донца (условно через Волчанск) и в направлении н.п. Липцы по дороге на Харьков», – подытоживает «Два майора».

Карты, фиксирующие изменения в Харьковской области, публикуемые с российской стороны.