Северо-Крымский канал заменят железной дорогой

18.12.2018, Симферополь, Галина Шершнева

После возведения железнодорожной части Крымского моста поезда не будут направляться по прямой из Керчи в Симферополь – составам придется делать крюк через Джанкой на севере полуострова. Таким образом, и без того увеличившийся маршрут «к морю» из-за необходимости объезда Украины становится еще длиннее. Чиновники отказались от проекта по строительству прямой ветки от моста в столицу Крыма.

Об этом пишет газета «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гендиректор ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) Алексей Гладилин 17 декабря на заседании комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма неожиданно заявил, что строительство прямой железнодорожной ветки от Керчи до Симферополя нецелесообразно. Глава КЖД говорит о том, что новая ветка сократит время в пути только на 40 минут, и «в этом нет необходимости», – говорится в публикации.

Издание указывает, что железная дорога оживит жизнь северных районов полуострова, которые пострадали от того, что Украина в 2014 году перекрыла Северо-Крымский канал.

«…Возможно, даст какой-то экономический стимул северу Крыма. Он, в отличие от курортов Южного берега, раньше жил как раз благодаря инфраструктуре: сельское хозяйство — на воде Северо-Крымского канала (и это уже не вернуть), а города вроде Джанкоя — как транспортные узлы. Последний фактор с появлением прямой ветки практически исчезал, и север полуострова имел перспективу окончательно превратиться в приграничный укрепрайон — не самая завидная участь», – пишет газета.