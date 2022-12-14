«Северодонецк был курортом», – украинский боевик о ситуации в Артемовске

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Российские войска накрывают плотным артиллерийским огнем позиции нацистов в Артемовске (Бахмуте). Если сравнивать с боями за Северодонецк, то там «был курорт».

Об этом в эфире телеканала НТА заявил депутат Львовского горсовета, член националистического ВО «Свобода» Андриян Гутник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что происходит в последние месяцы под Бахмутом – болото, грязюка, парням каждый день нужна сменная одежда, возможность это сушить. Батальон «Свобода» последним выходил, по приказу Министерства обороны, из Северодонецка. Общаюсь практически каждый день с командиром нашего батальона «Легион Свободы» Петром Кузиком – он мне, шутя, говорит, что «в Северодонецке был курорт – по сравнению с тем, что сейчас происходит с Бахмутом». Потому что в Северодонецке была возможность, там было, откуда отстреливаться, чем прикрываться, какими-то стенами. Если около нашего батальона слева и справа на несколько сотен метров наши отошли на более удобные позиции, то перед Бахмутом стоит «Легион Свободы», который ни на метр за месяц не подвинулся… Прилеты, вот сегодня общался, прилеты в час – минимум сотня прилетов. То есть, накрывают окопы с моими побратимами, с той техникой, необходимой», – пожаловался Гутник.