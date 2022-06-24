Северодонецк ещё раз показал, что нужно бить по западным поставкам оружия – эксперт

24.06.2022  20:06 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Формирование очередного «котла» для ВСУ, в котором оказались порядка двух тысяч боевиков, а также продвижение в районе Лисичанска и выдавливание вооруженных формирований из промзоны Северодонецка – это значительный оперативно-тактический успех союзных войск. Но недооценивать противника нельзя, и ВС РФ должны нарастить усилия по уничтожению западного оружия, поступающего на Украину.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский военный эксперт Семен Багдасаров.

Формирование очередного «котла» для ВСУ, в котором оказались порядка двух тысяч боевиков, а также...

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«Это оперативно-тактический успех, который должен привести к ликвидации фронта. Важно здесь не заниматься шапкозакидательством, когда говорят, что все, наиболее дееспособные бойцы выбиты, резервы не те. Не надо недооценивать противника, мы его недооценивали накануне этих событий, это очевидная вещь. Не нужно недооценивать сейчас.

Если мы не сделаем ничего для того, чтобы прекратить поставки западного оружия, то будут проблемы, это очевидно», – заявил Багдасаров.

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