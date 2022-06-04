Северодонецк: Киев бросил в контратаку иностранных наёмников. Но перемога опять превращается в зраду

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Новости Украины

Сообщения от Рамзана Кадырова о занятии Северодонецка, похоже, несколько опередили события. На помощь оставшимся и закрепившимся в промзоне города украинским нацистам накануне прибыло подкрепление из наёмников «Иностранного легиона» для контратаки. Глава местной украинской администрации Сергей Гайдай сообщил, что русские войска оттеснены «на 20 процентов».

Информацию о контратаке в Северодонецке подтвердил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков: «По имеющимся данным из нескольких источников, украми введены в бой подразделения иностранных наемников, в большинстве – поляков (хотя в эфире присутствуют и переговоры на английском). У противника есть продвижение, наши подразделения отходят», – сообщил Стрелков.

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Финансируемое США «Радио Свобода» накануне опубликовало репортаж с позиций наёмников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». В кадре звучит в основном английская речь. Колонна, прибывающая на подмогу ВСУ, везла боеприпасы, воду, медикаменты. Один из солдат рассказал, что поставлена задача «выстраивать рубеж с дальнейшим наступлением для отвоёвывания наших территорий».

«Считаю это фантастикой. Это огромная возможность, удивительно, сколько людей со всего мира и помогают стране. Это очень вдохновляет, ребята с разным опытом», – говорит наёмник из Австралии.

Он надеется, что его пример вдохновит и других иностранцев.

«Это война и для грузин также. Мы пытаемся оттеснить русских. День это будет продолжаться или три года, неважно. Мы на правильной стороне истории. Мы хотим вернуться домой к семьям и хотим убедиться, что оккупанты не сделают то же самое», – уверяет грузинский боевик.

Журналист с восторгом рассказывает о наёмниках из Бразилии и других стран, как в это время прилетает снаряд, и тут же – первый раненый, которого прямо во время съемки эвакуируют вместе с корреспондентом.

Похоже, на украинские позиции Киев сумел отправить целый десант западной прессы. Репортаж оттуда публикует и The Washington Post. Правда, оценки американцы весьма скептические – они пишут о плотном российском огне и деморализации украинских солдат. Особо отмечается работа систем «Солнцепёк», выжигающих позиции ВСУ.

На этом фоне очередной клоунадой смотрится заявление депутата Верховной рады Алексея Гончаренко:

«Северодонецк – это наш Сталинград. Битва за Север – это битва, в которой враг сламает зубы выдохнется и будет катится до самой Москвы. В 1942 Паулюс бросал все новые и новые силы в одну точку также как сегодня враг бросил все силы на наш Север», – пишет Гончаренко.

Так или иначе, но, похоже, к вечеру субботы ситуация в Северодонецке вновь изменилась не в пользу Киева. Печальные для украинской стороны данные приводит и Минобороны РФ.

«Подразделения ВСУ, понеся критические потери (в ряде подразделений – до 90 %) в ходе боев за Северодонецк, отступают в направлении Лисичанска. Киевские власти, осознавая невозможность дальнейшего сопротивления и удержания промышленной зоны в Северодонецке, приказали сводной тактической группе (уцелевший личный состав 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, 117 и 118 отдельных батальонов 111 отдельной бригады территориальной обороны) заминировать на Северодонецком предприятии «Азот» емкости с селитрой и азотной кислотой, общий объем которых превышает 100 тонн. По замыслу киевского режима подрыв этих цистерн с ядовитыми химическими веществами якобы позволит задержать наступление подразделений Вооруженных Сил России путем создания зоны химического заражения. Украинских неонацистов не останавливает тот факт, что в результате данного террористического акта с применением токсичных химических веществ могут пострадать ни в чем не повинные мирные граждане», – отмечают в оборонном ведомстве.

На фоне «перемоги», превращающейся в «зраду», в Киеве уже традиционно активизировался поиск виновных.

Обслуживающие лагерь Петра Порошенко пропагандисты публикуют данные, что отчасти причиной неудач в Северодонецке стало вмешательство в деятельность военных депутата от партии Владимира Зеленского – Марьяны Безуглой.

«Это фото мне прислали друзья военные. Фото сделано в штабе на востоке страны. На нем депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая… контролирует военные операции в Северодонецке. Дает указания командованию. Высказывает претензии, кто, где, и как должно быть, и в целом координирует действия военных, как «человек свыше». Какого черта политик влияет на дела не ее прихода, не ясно. И почему офис президента шлет туда эту даму… Но самое главное: кто будет нести ответственность за последствия указаний этой дамы на фронте», – возмущается скандально известная телеведущая Янина Соколова.

Ее данные подтверждает другой представитель порошенковского пула пропагандистов Юрий Бутусов.

«Народный депутат Безуглая на одном из участков фронта находится на командном пункте и принимает непосредственное участие в постановке боевых задач командирам подразделений. Для обеспечения ее деятельности на этот участок направлены старшие начальники, которых переместили от их непосредственных обязанностей и направили вместе с госпожой Безуглой, для усиления своим присутствием данного участка. Очень обидно, что некоторые руководители решили «усилить» армию путем направления на определенные участки «комиссаров». Это не способствует профессиональным решениям, вмешательство политиков в военное управление на тактическом уровне это некомпетентность», – возмущается Бутусов.

Сама Безуглая свое присутствие на фронте подтвердила, заявив, что это – ее личная инициатива как члена комитета Верховной рады по обороне, при этом депутат заверила, что контролирует ситуацию, а приказов военным не отдает.