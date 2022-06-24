Северодонецк – наш: ВСУ оставляют промзону, украинский гауляйтер признал потерю города

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Новости Украины

Украинским военным, окопавшимся в промзоне уже занятого силами ВС РФ и ЛНР Северодонецка дан приказ оставить город и отойти на другие позиции.

Об этом заявил в эфире одного из телеканалов глава украинской «Луганской ОВА» Сергей Гайдай.

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На вопрос, исходя ли из той ситуации, которая в городе, может ли он, как глава Луганской ОВА, сказать, что «на самом деле, Северодонецк сейчас придется оставлять», Гайдай ответил: «К сожалению, да. Придется отводить наших ребят, но это то, о чем мы, в принципе, говорили, что вот не надо разводить так называемую “зраду”, никто не бросает наших ребят…».

Гайдай фактически признал что приказ об отходе стал следствием оперативного окружения ВСУ в районе Лисичанска и Северодонецка и угрозы превращения его в ближайшие дни в полноценный “котел”.

«Сейчас та ситуация, когда находиться на разбитых за многие месяцы позициях, просто ради того, чтобы там находиться – не имеет смысла. С каждым днем пропорционально количество погибших на не укрепленных территориях может возрасти. Поэтому, было принято такое решение, чтобы наши защитники, которые там находятся, получили команду отходить, на новые укрепленные районы», – сумбурно оправдывается Гайдай.