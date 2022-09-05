Новости Украины

Село Сиротино, пригород Северодонецка. Брошенная автозаправка, на одном из зданий который размашистая надпись «Правый Сектор» (запрещённая в России организация). Для тех, кто проезжает мимо на Северодонецк или Лисичанск – просто одна из надписей, свидетельствующих о временном украинском господстве. Но для родственников пропавших в это время людей – это страшная боль и свидетельство кровавых преступлений украинского режима.

Встречаясь с жителями треугольника Лисичанск-Рубежное-Северодонецк, которые пережили украинскую оккупацию, мы слышали от них о том, что их соседей украинские спецслужбы и просто боевики нацбатов и тербатов часто хватали на улицах и увозили в неизвестном направлении. Люди пропадали бесследно.

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Ничего удивительного – ведь и Лисичанск, и Северодонецк считались у украинцев «сепарскими» городами. Здесь в 2014-м практически все жители участвовали в антимайдановских митингах, в референдуме о создании Луганской Народной Республики, а многие мужчины уходили в ополчение. Значительная часть ополчения и зародилась именно здесь. И если сотни мужчин вынуждены были в 2014-м отступить вместе с отрядами ЛНР, то многие, кто им сочувствовал, остались. Поэтому украинцы хватали на улицах любого, кто им не нравился. И, конечно, получали «ответку» от ненавидящих их жителей – во время освобождения в 2022-м снаряды прилетали точно в расположения «укропов»…

Сразу после освобождения Лисичанка и Северодонецка было обнаружено одно из мест, где украинские нацисты уничтожали людей. Обнаружено по запаху…

В резервуары для топлива людей бросали заживо. Связав руки за спиной строительными стяжками. Люди тонули в бензине и задыхались от его паров. Некоторые пытались выбраться – до сих пор на стенах колодцев отчётливо видны кровавые полосы и следы кожи… Люди скреблись о стены, но крышки были заперты на замок. Запах стоит до сих пор…

Некоторых расстреливали за заправкой, в лесу. После допроса и пыток. Их тела тоже были найдены освободителями.

Сегодня на освобождённых территориях идёт работа по восстановлению элементарно необходимой для жизни инфраструктуры – электроснабжения, водо- и газопровода. Все уничтожено украинскими боевиками при отступлении. А что не уничтожено – то заминировано. И это не говоря о жилом фонде, который в значительной степени тоже разрушен.

Но кроме восстановления мирной жизни людям предстоит ещё тяжёлый труд по поиску и опознанию жертв украинского нацизма. Десятков и сотен тел расстрелянных и замученных, найденных в резервуарах, шахтах и братских могилах.

МВД России создаёт на освобождённых теориях Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей экспертные лаборатории, где будет проводится ДНК-анализ обезображенных трупов жертв украинского нацизма.

Именно нацизма. Облетевшие весь мир кадры киевского майдана и украинских шествий, где одуревшие от пропаганды украинцы орут лозунг «смерть ворогам» – это не просто кадры и не просто лозунги. Украинские лозунги воплотились в кошмарные убийства, в братские могилы замученных. И здесь важно установить не только имена и фамилии жертв, а и персоны украинских палачей. Чтобы они не избегли заслуженного наказания.