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26.03.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Донбасс, Происшествия, Украина
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Северодонецкие полицаи обезвредили деда, торгующего картошкой

Украинская полиция на подконтрольной Киеву Луганщине может лишь издеваться над стариками, которые без средств на существование вынуждены торговать овощами, чтобы хоть как-то прожить под киевским режимом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мало того, что украинская преступная власть обокрала своих граждан. Загнала их в полную нищету. Пенсионеров обрекла на голодную смерть. Так они ещё не дают старикам самим хоть как-то заработать на кусок хлеба.

В Северодонецке бравые полицейские напали на старика, торгующего своей картошкой. По словам очевидцев, ублюдки в форме пытались забрать у дедушки мешок, дед начал сопротивляется. Против деда было вызвано несколько нарядов полиции. Какие герои…

Обращаюсь к так званым полицейским. Что вы творите? Эта преступная власть рано или поздно уйдёт, свалят за границу. А вам ещё жить в этой стране, с этим народом. Перед нацистами вы ссыте в штаны, а против старика вы герои. Позор вам!», – написал Журавко.

При этом экс-нардеп опубликовал видео с места событий на своём YouTube-канале, где воочию можно убедиться в беззаконии на оккупированной Украиной территории ЛНР.

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