Северодонецкие полицаи обезвредили деда, торгующего картошкой

26.03.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинская полиция на подконтрольной Киеву Луганщине может лишь издеваться над стариками, которые без средств на существование вынуждены торговать овощами, чтобы хоть как-то прожить под киевским режимом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мало того, что украинская преступная власть обокрала своих граждан. Загнала их в полную нищету. Пенсионеров обрекла на голодную смерть. Так они ещё не дают старикам самим хоть как-то заработать на кусок хлеба.

В Северодонецке бравые полицейские напали на старика, торгующего своей картошкой. По словам очевидцев, ублюдки в форме пытались забрать у дедушки мешок, дед начал сопротивляется. Против деда было вызвано несколько нарядов полиции. Какие герои…

Обращаюсь к так званым полицейским. Что вы творите? Эта преступная власть рано или поздно уйдёт, свалят за границу. А вам ещё жить в этой стране, с этим народом. Перед нацистами вы ссыте в штаны, а против старика вы герои. Позор вам!», – написал Журавко.

При этом экс-нардеп опубликовал видео с места событий на своём YouTube-канале, где воочию можно убедиться в беззаконии на оккупированной Украиной территории ЛНР.