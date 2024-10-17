Северокорейские солдаты могут изменить ход войны – украинский аналитик

Анатолий Лапин.  
17.10.2024 12:22
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, КНДР, Россия, Сюжет дня, Украина


Солдаты из КНДР, о возможной отправке которых в помощь российской армии ранее раструбили украинские СМИ и ГУР страны, способны серьезно повлиять на ход украинской войны.

Об этом в эфире видеоблога журналистки Натальи Влащенко заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Солдаты из КНДР, о возможной отправке которых в помощь российской армии ранее раструбили украинские...

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По мнению Бортника, у КНДР большое количество подготовленной пехоты, которая может помочь России.

«Россия угрожает сейчас нам и нашим союзникам Северной Кореей. Все прекрасно понимают, что миллионная армия, даже если там действующие 500-600 тысяч, и даже если это 10% от этой армии – наиболее боеспособная ее часть, могут выступить геймчейнджером в негативном плане, может менять ход войны в Украине.

Причем, все с удовольствием играют в эту игру – это же не российское ИПСО, это наш ГУР говорит о том, что Россия готовит подразделение – или три, или десять тысяч человек северокорейцев, которые могут быть отправлены на Курский фронт», – заявил Бортник.

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