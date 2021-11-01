Северомакедонские майданщики продули и во втором туре. Их лидер подал в отставку

01.11.2021 17:57 (Мск), Белград, Алексей Топоров

По итогам прошедшего в минувшее воскресенье второго тура местных выборов в Северной Македонии, пришедшая в результате местного майдана к власти Социал-демократическая партия Македонии (СДСМ) проиграла национал- патриотам.

Лидер прозападных майданщиков, премьер-министр Зоран Заев подал в отставку.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», второй тур местных выборов в Северной Македонии только усугубил разгром прозападной Социал-демократическая партии Македонии (СДСМ). Напомним, что по итогам первого тура выборов, который состоялся в середине октября, национал-патриотическая партии ВМРО-ДПМНЕ победила в 17 муниципалитетах страны, прозападный СДСМ – в девяти, албанская партия DUI – в трех.

Заев заявляет об отставке.

В минувшее же воскресенье ВМРО-ДПМНЕ поставила мэров в 20 муниципалитетах, СДСМ – в семи, DUI – в семи. Наиболее показательной оказалась ситуация в столичном Скопье, где независимый кандидат, в градоначальники, поддержанный национал-патриотами – Данела Арсовска, получила 56,86% процента голосов во втором туре выборов, в то время как нынешний мэр и кандидат от СДСМ Петар Шилегов – 39,64%.

При этом ВМРО-ДПМНЕ одержала убедительную победу в 21 муниципалитете страны, а СДСМ – только в девяти.

«От имени СДСМ и всего нашего народа поздравляю своих оппонентов с победой на выборах, – довольно легко признал поражение Заев, ранее добивавшийся смещения национал-патриотов и прихода к власти вевозможными путями, в том числе и довольно сомнительными с точки зрения Конституции. – Я беру на себя ответственность и ухожу в отставку с поста премьер-министра и председателя СДСМ. Поздравляем всех прогрессивных граждан, борющихся за единую Северную Македонию. Я поздравляю всех избранных мэров».

Тем не менее, по последним данным прошение Заева об отставке до сих пор не дошло до македонского парламента, чего требует процедура. Однако уже стало известно, что северомакедонский премьер не поедет 3 ноября в Белград на встречу лидеров «Открытых Балкан», вместо него туда отправится другой представитель страны, с кандидатурой в Скопье пока не определились.

«Македония с сегодняшнего вечера начинает воплощать в жизнь нашу великую мечту о новом будущем, надежду для каждого человека, – заявил по итогам выборов лидер ВМРО ДПМНЕ Христиан Мицкоски. – Многие сомневались в возможности успеха, но надежда победила. Македония должна измениться, и изменения начались сегодня вечером. Надежда преодолевает апатию, и ее сила будет расти вместе с новым будущим, чтобы совместно и гармонично реализовать мечту».

Напомним, что к власти Зоран Заев и его Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) в союзе с местными албанскими партиями пришли в результате уличного майдана, который начался в 2015 году.

Поводом для него послужила политика консервативного руководства Македонии, которое отказалось присоединяться к санкциям против России, отказалось идти на уступки Греции по поводу наименования страны, и Болгарии – по поводу языка (болгары считают, что македонцы говорят на западном диалекте болгарского языка), а также выразило готовность принять участие в российском проекте «Южный поток».

Мицкоски объявляет о победе.

Уличные протесты Заева были поддержаны США, ЕС, а также Джорджем Соросом, в результате чего либералам удалось добиться отставки премьера Николы Груевского, вопреки вето президента единолично сформировать правительство, дать серьезные преференции албанскому большинству, а после добиться изменения названия страны.

Надо отметить, что шаги Заева и команды встречали массовое непонимание и возмущение большинства македонцев, которые проводили уличные акции «За единую Македонию» во всех городах страны, пытались штурмовать парламент, а также провалили референдум о переименовании.

Однако на мнение большинства «демократическое» руководство ответило репрессиями против инакомыслящих, громкими процессами.

Заеву удалось добиться вступления страны в НАТО, теперь он пытается привести ее в ЕС, но этот процесс пока тормозится соседней Болгарией, отказывающей Северной Македонии в отдельной от болгарской национальной, языковой, культурной и исторической идентичности.

При этом после возвращения ВМРО-ДМНЕ к власти, можно предположить, что помня опыт прошлых лет, национал-консерваторы побоятся увести страну с западного направления, как побоялось сделать это и новое правительство Черногории.