Северомакедонский премьер надеется, что Байден прогнет болгар 

09.02.2021, Белград

Алексей Топоров

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев призвал администрацию Джо Байдена поддержать евроинтеграцию его страны.

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Ранее этот процесс был заблокирован Болгарией, требующей от македонцев отказаться от собственно национальной идентичности.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Зоран Заев заявил сегодня, что интересы Китая и России в Юго-Восточной Европе являются «открытым вопросом», а потому призвал новую администрацию США поддержать европейскую интеграцию всего региона. В том числе и его страны.

«Я ожидаю, что наш стратегический партнер и союзник Соединенные Штаты с новой администрацией помогут Западным Балканам в реализации их стратегических интересов, – сказал Заев, выступая на Атлантическом совете. – Наш регион стал перекрестком интересов между ЕС и США, с одной стороны, но интерес Китая также очень присутствует благодаря развитию «Формата17 + 1» (торгово-экономическая инициатива Китая в Центральной Европе и на Балканах – ред.), а также традиционной российской политике присутствия».

При этом, по словам Заева, граждане Северной Македонии ориентированы на НАТО и ЕС.

«Не потому, что мы выбрали одну сторону, а из-за ценностей, и это ориентация 85% населения Македонии. Иного мнения придерживаются только 3-5% , – сказал Заев, добавив, что альтернативы европейской интеграции для всего региона и интеграции в НАТО не существует. – Мы не случайно изменили Конституцию и название страны. Мы сделали это для того, чтобы укрепить дружеские отношения с Грецией, но мы сделали то же самое и с Болгарией через Соглашение о дружбе. Благодаря этому мы стали членами НАТО, и это прямая выгода для нашей страны. И, несмотря на нынешнюю блокаду (со стороны Болгарии – ред.) на пути в ЕС, македонские граждане сохранили свою веру в европейскую интеграцию. Мы знаем, что для нас нет другой альтернативы, и мы опасаемся любых других альтернатив. И у ЕС нет альтернативы, потому я надеюсь, что мы быстро найдем решение с Болгарией, потому что это также является стратегическим интересом Болгарии, чтобы весь региона был частью ЕС », – сказал Заев.

Напомним, что к власти Зоран Заев и его Социал-демократический союз Македонии в союзе с местными албанскими партиями пришли в результате уличного майдана, который начался в 2015 году.

Поводом для него послужила политика консервативного руководства Македонии, которое отказалось присоединяться к санкциям против России, отказалось идти на уступки Греции по поводу наименования страны и Болгарии – по поводу языка (болгары считают, что македонцы говорят на западном диалекте болгарского языка), а также выразило готовность принять участие в российском проекте «Южный поток».

Уличные протесты Заева были поддержаны США, ЕС, а также Джорджем Соросом, в результате чего либералам удалось добиться отставки премьера Николы Груевского, вопреки вето президента единолично сформировать правительство, дать серьезные преференции албанскому большинству, а после добиться изменения названия страны.

Надо отметить, что шаги Заева и команды встречали массовое непонимание и возмущение большинства македонцев, которые проводили уличные акции «За единую Македонию» во всех городах страны, пытались штурмовать парламент, а также провалили референдум о переименовании.

Однако на мнение большинства «демократическое» руководство ответило репрессиями против инакомыслящих, громкими процессами.

Заеву удалось добиться вступления страны в НАТО, теперь он пытается привести ее в ЕС, но этот процесс пока тормозится соседней Болгарией, отказывающей Северной Македонии в отдельной от болгарской – национальной, языковой, культурной и исторической идентичности.