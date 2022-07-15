Северск намерены освободить с минимальными потерями

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Новости Украины

Союзные войска уже начали штурм городка Северск, который является ключом к освобождению Славянска.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

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«Союзная артиллерия активно обрабатывала пригороды. Вокруг Северска, например, были организованы целые укрепрайоны — там много нарыто окопов, блиндажей и всего прочего. В них прятались части теробороны, которых туда загнали в большом количестве. Военных специалистов, кадровые части оттуда постарались вывести», – сказал дипломат «Известиям».

По его словам, союзные войска в последние дни активно готовились к проведению штурма.

«Главная задача — он должен пройти с минимальными жертвами и кровопролитием среди мирных жителей и наших частей. Штурм города уже начали, но сам факт его взятия должны объявить в народной милиции или Минобороны РФ», – уточнил Мирошник.