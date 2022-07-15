Северск намерены освободить с минимальными потерями

15.07.2022  11:00 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
Просмотров: 1156
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Союзные войска уже начали штурм городка Северск, который является ключом к освобождению Славянска.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Союзные войска уже начали штурм городка Северск, который является ключом к освобождению Славянска. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Союзная артиллерия активно обрабатывала пригороды. Вокруг Северска, например, были организованы целые укрепрайоны — там много нарыто окопов, блиндажей и всего прочего. В них прятались части теробороны, которых туда загнали в большом количестве. Военных специалистов, кадровые части оттуда постарались вывести», – сказал дипломат «Известиям».

По его словам, союзные войска в последние дни активно готовились к проведению штурма.

«Главная задача — он должен пройти с минимальными жертвами и кровопролитием среди мирных жителей и наших частей. Штурм города уже начали, но сам факт его взятия должны объявить в народной милиции или Минобороны РФ», – уточнил Мирошник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть