Северск намерены освободить с минимальными потерями
Союзные войска уже начали штурм городка Северск, который является ключом к освобождению Славянска.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
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«Союзная артиллерия активно обрабатывала пригороды. Вокруг Северска, например, были организованы целые укрепрайоны — там много нарыто окопов, блиндажей и всего прочего. В них прятались части теробороны, которых туда загнали в большом количестве. Военных специалистов, кадровые части оттуда постарались вывести», – сказал дипломат «Известиям».
По его словам, союзные войска в последние дни активно готовились к проведению штурма.
«Главная задача — он должен пройти с минимальными жертвами и кровопролитием среди мирных жителей и наших частей. Штурм города уже начали, но сам факт его взятия должны объявить в народной милиции или Минобороны РФ», – уточнил Мирошник.
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