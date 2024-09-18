СевГУ начинает готовить специалистов для ЗАЭС в Энергодаре и порта в Мариуполе

Севастопольский госуниверситет стал основной базой подготовки кадров для работы на Запорожской АЭС. СевГУ подписал трехлетний контракт на 500 миллионов рублей с АО «Концерн Росэнергоатом».

Об этом сообщил ректор СевГУ Владимир Нечаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С прошлого года идет запрос на подготовку специалистов в области энергетики. Рядом с нами расположена самая крупная атомная станция Европы – Запорожская АЭС, и в этом году у нас подписана дорожная карта с оператором российских атомных станций АО «Росэнергоатом» почти на полмиллиарда рублей на 3 года – именно на подготовку специалистов для энергетики. Прежде всего для ЗАЭС и для других атомных станций Российской Федерации», – уточнил Нечаев.

По его словам, Росэнергоатом обеспечивал за счет своих средств в прошлом и в этом году подготовку учителей для новых регионов, прежде всего русского языка, математики, физики, истории, обществознания. Также СевГУ подписал соглашение об открытии колледжа в Энергодаре для подготовки специалистов для Запорожской АЭС.

«У нас появился такой очень мощный партнер – это Запорожская АЭС. И поэтому ребята из Энергодара целевым образом поступают на бюджетные места и за счёт средств индустриального партнёра Росэнергоатом. Они поступили именно в Севастопольский государственный университет с тем, чтобы потом вернуться в Запорожье, в Энергодар», – подчеркнул ректор.

Еще один филиал СевГУ готовится к открытию в Мариуполе, где будут готовить специалистов по водному транспорту и портовому хозяйству.

«Мы открыли специальность по экономике водного транспорта – это как раз специалисты для организации морских перевозок, работы портов и так далее. Поэтому у нас этот морской вектор постепенно развивается. Тем более, что появился филиал ещё и в Мариуполе. Мы сейчас ожидаем, что будет открыт кампус, и там тоже Азовский морской институт будет вести подготовку по направлениям, связанным с морским транспортом и портовым хозяйством», – подытожил Нечаев.