Севморпорт хотят продать Ростеху по дешевке?

06.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Депутаты Законодательного собрания Севастополя выразили недоумение по поводу планов городского правительства приватизировать Севастопольский морской порт в момент, когда предприятие простаивает, дожидаясь начала работы железнодорожной ветки Крымского моста.

«Сегодня получить реальную стоимость за порт, который фактически не работает, невозможно. Когда к нему подведут железнодорожные пути, когда заработает железнодорожная часть Крымского моста, тогда порт может развернуться, и за него можно будет получить большие деньги. Сейчас приватизировать нецелесообразно», – сказал депутат Виктор Посметный.

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Вице-спикер Александр Кулагин высказал опасения, что частный собственник может отказаться содержать Портофлот, который осуществляет пассажирские перевозки в Севастопольской бухте.

«На балансе этого государственного унитарного предприятия – пассажирские катера и паромы. У нас уже была история, когда частный собственник отказался перевозить людей. Нужно было срочно принимать решение и выкупать эти паромы. Мы прекрасно знаем экономику этих перевозок, поэтому не факт, что новый собственник не изменит свою политику в этой части», – сказал Кулагин.

Спикер Екатерина Алтабаева спросила, как правительство собирается приватизировать причалы и берегоукрепительные сооружения, если это запрещено федеральным законодательством, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы не говорим о приватизации непосредственно имущества, входящего в уставные капиталы этих предприятий. Те ограничения, которые наложены федеральным законодательством, будут учитываться правительством при обсуждении условий приватизации. Помимо причалов там есть и другие объекты, которые можно приватизировать», – ответил и.о. департамента по имущественным и земельным отношениям Константин Зимин.

Однако в итоге депутаты отклонили прогнозный план приватизации госимущества на 2019-2021 годы, предложенный правительством Севастополя.

Напомним, что при Украине в Севастополе существовало два порта: морской торговый в Севастопольской бухте и Рыбный в Камышовой бухте. В 2014 году их объединили в одно госпредприятие «Севастопольский морской порт».

Минувшей весной правительство Севастополя освободило порт от уплаты 70% прибыли, полученной в 2017-2018 годах. А летом губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что «Севастопольский морской порт» передаёт причалы и технику в Камышовой бухте в аренду компании «РТ-Логистика», входящую в систему корпорации «Ростех», которая планирует организовать перевалку грузов специального назначения.

В 2017 году порт задействовал только 7% мощности по перевалке грузов. При общей возможности отгружать 4,5 тысячи тонн в год объёмы составили всего 315 тонн.