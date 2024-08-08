«Севрский синдром»: базы НАТО в Крыму – это страшный сон для Турции

Турция заинтересована в российской принадлежности Крыма, поскольку как база НАТО он поставит крест на турецкой государственности.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал профессор Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт напомнил, как в 2014 году с разницей в несколько дней были высказаны две точки зрения на события в Крыму.

«Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу высказал следующее: мы не дадим в обиду наших соотечественников, живущих в Крыму. Мы протянем руку помощи и сделаем всё, чтобы крымско-татарский народ процветал.

Следующая цитата принадлежала президенту Эрдогану через несколько дней, что он понимает логику России в Крыму и в целом её принимает.

Я убеждён, что не смотря на глубокие противоречия в местах сосредоточения тюркских народов, Турция и Россия через 250 лет войн и воссоединения Крыма с Россией нашли точки соприкосновения и диалога. Иногда это жёсткий диалог, иногда это больно. Но какая была альтернатива в 2014 году? Используя риторику Давутоглу, это ужасный сценарий для Турции, если Крым становится не российским, а большой базой НАТО.

В этом плане Турция хоть и является членом НАТО, но такой сценарий для них катастрофический с точки зрения их интересов в Черном море. Они являются главной державой, контролирующей ключи. Они – страна-перевозчик в этом регионе, через них идут огромные ресурсы, огромные инвестиции. И они теряют свою эксклюзивность.

Но, самое главное, это сформированный в турецкой элите и глубоко укоренившийся так называемый севрский синдром, – когда Запад появляется в Чёрном море на постоянной основе, мы начинаем отсчитывать последние дни турецкой государственности. Потому что по севрскому миру, пятая часть от нынешней территории Турции оставалась у Турции, остальное отходило соседям под международный контроль. В этом плане Западу при полном проникновении в Чёрное море – Турция уже не нужна», – подытожил Ирхин.