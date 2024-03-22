Сеять некому, на фронт забирают комбайнеров – украинский землевладелец

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Повальная мобилизация на Украине приводит к тому, что некому работать в сельском хозяйстве.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил председатель Всеукраинской организации собственников земли Роман Головин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Могут прийти домой к комбайнеру, уговорить, и он «добровольно» может пройти комиссию и уже отправить на решение поставленных задач. Что касается работников, то назревает уже ситуация, когда некому будет сеять», – сказал землевладелец.

«Сейчас много тех, которые хотели присоединиться к нам. Они уже либо в учебке, либо прибывают в зоне и занимаются выполнением боевых задач. То есть под вопросом, кто же будет обрабатывать землю. Аграрные компании уже занимаются тем, чтобы обучать женщин работать на сельхозтехнике», – заявил Головин.