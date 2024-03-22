Сеять некому, на фронт забирают комбайнеров – украинский землевладелец

Анатолий Лапин.  
22.03.2024 13:20
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Мобилизация, Сельское хозяйство, Украина


Повальная мобилизация на Украине приводит к тому, что некому работать в сельском хозяйстве.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил председатель Всеукраинской организации собственников земли Роман Головин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Повальная мобилизация на Украине приводит к тому, что некому работать в сельском хозяйстве. Об...

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«Могут прийти домой к комбайнеру, уговорить, и он «добровольно» может пройти комиссию и уже отправить на решение поставленных задач. Что касается работников, то назревает уже ситуация, когда некому будет сеять», – сказал землевладелец.

«Сейчас много тех, которые хотели присоединиться к нам. Они уже либо в учебке, либо прибывают в зоне и занимаются выполнением боевых задач. То есть под вопросом, кто же будет обрабатывать землю. Аграрные компании уже занимаются тем, чтобы обучать женщин работать на сельхозтехнике», – заявил Головин.

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