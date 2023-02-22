Съезд беглых либералов проголосовал за применение методов Горбачёва для развала РФ

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Шайка бежавших из РФ либералов, назвавших себя «народными депутатами», во втором чтении и в целом приняла «законопроект» о «свободе слова в постпутинской России».

Сборище предателей проходило в Варшаве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бежавший на Украину экс-депутат Госдумы Илья Пономарев прокомментировал, на его взгляд, одно из самых главных положений «законопроекта». Напомним, ранее Пономарёв вместе со своими подельниками взял ответственность за теракт и убийство в Москве дочери политолога Александра Дугина Дарьи.

«Пропагандистов выгоняем, эти СМИ у нынешних владельцев отбираем, возвращаем в чувство и после этого возвращаем назад на рынок, чтобы они работали, как нормальные плюралистичные конкурирующие друг с другом СМИ. Государству отныне запрещается иметь какие бы то ни было СМИ», –вещал либерал.

Он объяснил принцип работы системы.

«Создаётся очень мощный способ антиолигархический против влияния крупного бизнеса на рынок СМИ в виде общественного фонда, в который государство собирает деньги, и дальше распределяется по СМИ. Грубо говоря, по такому принципу, по которому это происходит в «ютубе», то есть пропорционально тому количеству, которое тебя читает, смотрит. Любой журналист, который хочет стартовать в СМИ, автоматически ему гарантируется, что он получит средства, и таким образом все эти вещи, что какой-то дядя, либо толстосум, либо чиновник решает, кому можно, кому нельзя, эта ситуация полностью исчезнет», – рассказал Пономарёв в кулуарах «съезда».

Данная инициатива пришлась по душе экс-министру социальной политики Украины Андрею Реве, который высказался в эфире транслирующего сборище предателей интернет-канала «Утро февраля».

«Пономарёв прав в главном. Если вы хотите изменить Россию, нужно менять сознание людей. С чего начал Горбачёв перестройку? С того, что внёс гласность. Всё то, что раньше запрещала Коммунистическая партия, что табуировалось – люди просто получили огромную информацию о том, какие чудовищные вещи творились в Советском Союзе. Это и вызвало ту огромную демократическую волну, которая, в конце концов, похоронила коммунизм в Советском Союзе. То же самое, когда появился тоталитарный режим в России, он начал с концентрации именно СМИ», – восхитился Рева.