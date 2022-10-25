Съезд Компартии Китая возвысил Си Цзиньпина и завершил эпоху преклонения перед Западом

Вот и состоялся по-настоящему эпохальный ХХ съезд Компартии Китая, который еще больше укрепил власть Си Цзиньпина и привёл к поражению либеральных сил в партии, стремившихся вернуть прежние времена активного сотрудничества Пекина и Вашингтона.

По сути – это означает бесповоротное принятие наступательной стратегии Поднебесной в борьбе за первенство в мире.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Самым большим скандалом, который и стал символом данных изменений, является вывод бывшего генсека ЦК КПК Ху Цзиньтао из зала заседания прямо перед торжественным заключительным словом председателя Си в конце съезда.

Подобное является неслучайным, а продуманной акцией, показывающей всем сокрушительный разгром противников нынешнего главы, становящимся по своему могуществу сопоставимым с Мао.

Даже если сам случай с Ху Цзиньтао и был преувеличен прессой и наблюдателями, то он симптоматичен и показывает, что даже старых строптивых деятелей могут и вывести из зала, несмотря на их былые заслуги и большой опыт.

Ведь он был олицетворением той фракции, которая еще сохраняла традиции коллективного руководства и противилась решению о снятии каких-то временных ограничений и сроков для правления одного и того же лица во главе партии и государства.

Они же и проводили с 80-х годов политику поворота страны на Запад и по сей день являются сторонниками «Открытого Китая», то есть осуществления курса на сохранение тесных отношений с США.

Теперь эти рыночные реформаторы, а также выходцы из комсомола, рьяно проводившие неолиберальный курс, остались не удел, а в ситуации обострения противоречий с Вашингтоном стали еще и тормозом для проведения кардинальных преобразований и изменения внутренней и внешней политики КНР. Поэтому КПК приступила к самоочищению от данных кадров.

В связи с этим по итогам съезда высокопоставленные члены Постоянного Комитета Политбюро ЦК Компартии Ли Кэцян, Ван Ян и Хань Чжэн так и не вошли в состав Центрального Комитета Компартии и соответственно не смогут занимать кресла в Политбюро и уйдут со всех государственных должностей. Именно их и называли «комсомольцами», которые тормозили линию Си на милитаризацию и усиление конфронтации с США.

И наоборот, сам Си Цзиньпин, а также его соратники Ван Хунин, Чжао Лэцзи все сохранили места в ЦК и оказались в составе обновлённого Политбюро. Все ведущие деятели после этого займут высокие государственные должности в марте после заседания парламента – ВСНП. Более того, помимо того, что новый Великий председатель не только был переизбран на третий срок, но теперь может избираться бесконечное число раз, без каких-либо ограничений.

То есть он стал настоящим суперарбитром, а все противники в результате данного «съезда победителей» оказались поверженными в прямом и переносном смысле. Ведь огромная чистка от коррупционеров, под которую попали миллионы чиновников и сотни тысяч членов партии, а также высокопоставленные офицеры спецслужб, является и фактической заменой неблагонадёжных кадров.

Если сказать проще Си завершил политическую эпоху Дэн Сяопина, который делал упор на Запад в вопросах модернизации страны и построения передовой экономики. Теперь же все цели китайского НЭПа уже достигнуты и нужно ожидать поворота партии к более воинственной риторики в деле отстаивания национальных интересов на Тайване и усиления обороны уже в деле открытого противостояния американцам.

Об этом может косвенно свидетельствовать выдвижение более решительных генералов, которые будут отвечать в будущем за проведение военных спецопераций в Индо-Тихоокеанском бассейне, а также сохранение на постах наиболее преданных военноначальников. Так, в результате ХХ съезда в состав ЦК был вновь избран генерал-полковник Чжан Ю-ся, который одновременно является и заместителем Си Цзиньпина в Центральном военном комитете.

При этом вторым заместителем «Великого кормчего» в высшем военном органе становится адмирал Мяо Хуа, которого многие неформально величают «главнокомандующим тайваньской операцией».

Но главой Генерального штаба НОАК станет тот самый Ли Цяомин, которого американская, а затем и украинская пресса сделала главарём несуществующего заговора и переворота. А министром обороны стал выходец из родной провинции Си генерал-полковник Чжан Шэнминь.

Получается, что позиции армии в партийном и государственном аппарате только укрепились при Си Цзиньпине, что говорит о многом, а сама НОАК получает еще больше власти и влияния в стране. Примечательно, что многие из руководящего генералитета или земляки главы КПК, либо выходцы из известной провинции Фуцзянь, расположенной напротив острова Тайвань, где сконцентрированы значительные силы войск, а также штабные центры.

В самой речи руководителя партии и страны хотя и не было радикальных высказываний, но по вопросу Тайваня была высказана жесткая позиция, которая продемонстрировала всем, и в первую очередь Вашингтону, что для КНР воссоединение имеет первостепенное значение в рамках концепции одной страны. По его мнению, «Тайвань – это Тайвань Китая», и только жители Поднебесной и сами островитяне могут решать все спорные вопросы, а не третьи сторонние державы.

Си Цзиньпин также отметил, что государство имеет полную решимость применить вооруженную силу, но она «направлена исключительно на вмешательство внешних сил и нескольких сепаратистов, стремящихся к «независимости Тайваня», и их сепаратистскую деятельность и ни в коем случае не нацелена на тайваньских соотечественников».

То есть были очерчены линии и показано, что если в будущем и будет своя военная спецоперация, то она изначально имеет справедливый и оборонительный характер, направленный на пресечение вмешательства внешних сил в лице США, стран НАТО, АУКУС и других империалистических блоков и объединений, направленных на сдерживание и изоляцию Поднебесной.

В экономической сфере главным становится не только повышение социального уровня жизни и сохранение прежнего уровня темпов экономического развития, но и поддержание конкурентоспособности в сфере высоких технологий и производства полупроводников, чипов и микроэлектроники.

Дело в том, что США и коллективный Запад стремится лишить Пекин доступа к передовым технологиям, поэтому противопоставление Тайваня материковому Китаю имеет и прикладное значение – прервать поставки Пекину микропроцессоров и чипов, производящихся на острове.

Для этих целей страна должна будет мобилизоваться, чтобы нарастить собственную высокотехнологическую промышленность и сборку оборудования и чипов, необходимых, в том числе и для перевооружения армии и флота. Речь идёт об установлении собственного технологического суверенитета ведь США уже объявил эмбарго и проводит санкционную политику.

Поэтому сохранение на посту Си Цзиньпин и его укрепление означает одно – усиление военной и политической мощи Китая, который будет усиливать нажим на США и Запад с целью окончательного смещения старых империалистических держав с их пьедестала мирового первенства. Новый миропорядок будет подкрепляться уже военной силой и экономическим могуществом Поднебесной.

И для России это позитивный факт, так как Китай становится самым надежным военным союзником и партнёром в общем противостоянии дряхлому гегемону. Обе державы обеспечивают друг-другу тыл, обмениваются технологиями и поддерживают процесс формирования уже нового сильнейшего рынка в рамках ШОС и «Большой Евразии».