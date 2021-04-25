Съезд КПРФ: Зюганов сохранил должность, заговорщиков понизили

25.04.2021, Москва, Елена Острякова

Раскол в КПРФ, о котором так долго твердили наблюдатели, практически не проявился на 28-м съезде этой партии, который прошел в субботу в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Геннадий Зюганов был единогласно переизбран председателем. Уличенные накануне СМИ в заговоре руководители Московской и Иркутской региональных организаций Валерий Рашкин и Сергей Левченко были выведены из состава президиума, однако остались рядовыми членами ЦК.

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При желании можно было услышать предупреждение «заговорщикам», дружившим с либеральными СМИ и поддерживавшими блогера-уголовника Алексея Навального, в докладе председателя.

«За стеной административного произвола появляются новые деятели. На место ее новых представителей назначен Навальный и его подручные. Их задача – спровоцировать смуту и навязать стране новое издание временного правительства, которое отдаст Россию на растерзание глобалистской Антанте. На словах критикуя идеолога оранжевого Майдана, власть подыгрывает ему собственной политикой. Своими руками она создает почву для тех, кто мечтает направить ситуацию в России по украинскому сценарию. Мы не допустим этого», – сказал Зюганов.

Особое место он уделил внутрипартийной дисциплине, отметив: у нас тоже есть некоторые проявления».

«Кто бы ни был, какие бы большие посты и мундиры не занимал, все обязаны выполнять устав и программу. Пример обязаны показывать председатель, заместители, секретари. Это вопрос выживания партии… Мы обязаны по-ленински смотреть правде в глаза. Назрела необходимость очищения КПРФ от тех, кто чужд ей по способу мышления и образу жизни. В ближайшее время нас следует обсудить вопрос внесения в наш устав ряда положений», – сказал Зюганов.

Среди необходимых изменений в устав он назвал необходимость введения кандидатского срока, рекомендаций при вступлении, а также «строгой ответственности перед КПРФ тех, кто нанес ей ущерб».

«Наш съезд должен взять курс на укрепление идеологической дисциплины. Идейной всеядности у нас быть не может. Мы не вправе терпеть любой подкоп под марксизм-ленинизм, мировозренческую основу нашей партии», – подчеркнул Зюганов.