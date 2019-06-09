09.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Киев, Политика, Украина
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Сьезд партии Порошенко собрал всех политических банкротов страны

В Киеве начался съезд политической партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

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Съезд «Европейской солидарности» начался в 10:30. Среди гостей присутствуют народные депутаты Нина Южанина, Ирина Луценко, Владимир Арьев, а также нардепы из союзной Порошенко фракции «Народного фронта»Татьяна Чорновол, Виктория Сюмар, Николай Княжицкий, Андрей Левус, Сергей Высоцкий, Николай Величкович, Хвича Мепаришвили.

Также на съезд пришли нардепы от фракции БПП в ВР Александр Бригинец, Игорь Артюшенко, Максим Саврасов, Артур Герасимов, депутат из группы «УДАР» Сергей Алексеев, вице-премьер-министр Павел Розенко и первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив и Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Кроме того, на съезд «Европейской солидарности» прибыл председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий.

 

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