Съезд партии Зеленского затмила драка с полицией

31.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Сегодня возле киевского выставочного центра «Парковый», на крыше которого проходил съезд президентской партии «Слуга народа», несколько десятков человек устроили акцию протеста, которая переросла в потасовку между полицией и митингующими.

Люди вышли с требованиями к властям решить вопрос с недостроенными ЖК застройщика Анатолия Войцеховского. По одной из версий, массовка была нанята конкурентами бизнесмена, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Обманутые инвесторы жилых комплексов сначала перекрыли движение по улице, став на пешеходном переходе, моментально организовав большую пробку. Люди гудели в футбольные дудки и звали президента Зеленского, который также прибыл на съезд партии.

Далее полиция стала оттеснять митингующих, периодически вступая в потасовку с особо активными пикетчиками. В итоге один из организаторов акции был задержан.



Киевский организатор Александр Зубченко отмечает, что организаторы акции добились своего – съезд партии Зеленского провалился.

«Съезд на крыше партии зеленых блестяще провалился. «Застройщики» наняли людей, которые орали под вертолетной площадкой и создавали чудесный фон для мероприятия. С перепугу пригнали ментов, которые жестко, в стиле Батьки, покарали активистов. Поэтому, собственно, о съезде вообще не пишут. Унылый цирк с унылым списком очередных клоунов на должности мэров городов», – написал Зубченко в своём Telegram-канале.