Съезд Порошенко: С помощью НАТО расширим Украину до Кавказа

10.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина не может быть без ЕС и НАТО, точно так же, как ЕС и НАТО не могут быть полноценным без Украины.

Об этом во время предвыборного съезда партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» заявил бывший глава Львовской ОГА Олег Синютка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы меньше всех из всех территорий Украины были под московской империей, или потому что мы ближе географически к Евросоюзу, но я точно знаю, что Украина не может быть без ЕС и НАТО, точно так же, я глубоко убеждён, что никогда ЕС и НАТО не будут полноценным без Украины», – заявил экс-губернатор под аплодисменты однопартийцев.

«Для нас ЕС – это не просто аббревиатура, Европейский Союз – это для нас хорошая, богатая жизнь, а Североатлантический оборонный Альянс – это не просто для нас НАТО, для нас это безопасность, безопасность государства, безопасность каждого гражданина Украины, и мы знаем рецепт для этого, этот рецепт – единство. Единство всех украинцев для защиты всех достижений, которые у нас сегодня есть, единство для общей победы.

Я хочу сказать во весь голос так, как сегодня звучит марш новой украинской армии:

«Веде нас в бій борців упавших слава.

Для нас закон найвищий то наказ:

«Соборна Українськая держава —

Міцна й одна від Сяну по Кавказ»*.

Слава Украине!» – торжественно произнёс Синютка, поле чего сопровождаемый овациями зала бросился в объятия растроганного Петра Порошенко.

– *«Ведёт нас в бой борцов упавших слава.

Для нас высший закон это приказ:

«Соборное украинское государство –

Крепкое и единственное – от Сяна до Кавказа».

Фрагмент марша украинских националистов, утверждённого как гимн ОУН в 1932 г. 24 августа 2018 по инициативе правительства Порошенко адаптированный к современным украинским условиям вариант песни стал маршем ВСУ на параде ко Дню Независимости Украины. Тогда же впервые официально было использовано бандеровское приветствие «Слава Украине!» – «Героям Слава!».