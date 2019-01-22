Съездом Тимошенко дирижировали кукловоды
Бурно аплодирующие и радостно кричащие люди на всеукраинском съезде партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» оказались организованной аниматорами массовкой.
Об этом сообщили в группе Facebook «Стоп гнида», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нас вынуждают поверить в то, что гнида Тимошенко имеет поддержку людей. А на самом деле это – хорошая работа аниматоров, постановка и враньё», – говорится в сообщении.
На предоставленном видео можно увидеть, как политтехнологи съезда ВО «Батькивщина» заставляют людей аплодировать, размахивать желто-голубыми флажками и радостно кричать.
«Бурные аплодисменты. А ну агитируем людей хлопать. Быстро!», – командует девушка-аниматор.
Метки: кукловоды, президентские выборы на Украине, Юлия Тимошенко
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