Съездом Тимошенко дирижировали кукловоды

22.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Бурно аплодирующие и радостно кричащие люди на всеукраинском съезде партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» оказались организованной аниматорами массовкой.

Об этом сообщили в группе Facebook «Стоп гнида», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нас вынуждают поверить в то, что гнида Тимошенко имеет поддержку людей. А на самом деле это – хорошая работа аниматоров, постановка и враньё», – говорится в сообщении.

На предоставленном видео можно увидеть, как политтехнологи съезда ВО «Батькивщина» заставляют людей аплодировать, размахивать желто-голубыми флажками и радостно кричать.

«Бурные аплодисменты. А ну агитируем людей хлопать. Быстро!», – командует девушка-аниматор.