Сезон-2019 в Севастополе рискует обернуться экологической катастрофой

22.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Севастополь фактически живет без очистных сооружений, сбрасывая неочищенные канализационные стоки прямо у берега. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил лидер движения «За чистый Севастополь» Олег Николаев.

Он рассказал, как вместе с товарищами побывал на очистных КОС «Южные», строительство которых сопровождается громкими скандалами.

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«Там мы обнаружили сплошную разруху. Радиальные отстойники разобраны: ротационные и флотационные, где происходит грубая очистка от крупных примесей. Станции биологической очистки разрушены. Возникает вопрос, а где же происходит очистка? Нам говорят, что есть глубоководный выпуск канализации в море. По проекту, новая труба должна осуществлять сброс тоже в полутора километров от города. Мы не увидели новой трубы, зато нашли фрагмент старой. Наши эксперты сказали, что ее повредил экскаватор, и все сливается на пляж», – сказал Николаев.

Он напомнил, что и при старых очистных в июле в городе начинались эпидемии энтеровирусных инфекций. Поэтому следующее лето может стать катастрофичным.

«Как вы помните, Дмитрий Овсянников заключил соглашение с Эритреей. По моему мнению, сотрудничество удалось. Эритрея, как известно, занимает второе место с конца по состоянию экологии. И мы активно движемся в сторону глобальной экологической катастрофы», – сказал Николаев.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», скандал вокруг КОС «Южные» разгорелся после того, правительство Севастополя перевело аванс за строительство очистных 2 млрд 50 млн рублей в ПАО «ОФК БАНК», который вскоре был лишен лицензии Центробанка.

Движение «За чистый Севастополь» подало иск к губернатору города Дмитрию Овсянникову. Общественники полагают, что чиновник несет ответственность за свое бездействие при строительстве очистных сооружений.

Севастополь ежегодно сбрасывает в море 30 млн. кубометров стоков. Цифра эта ввиду интенсивного строительства разнообразных объектов рекреации имеет тенденцию к росту.