«Сезон раздачи оружия закончился – будем расплачиваться поколениями» – генерал ВСУ

Вадим Москаленко.  
20.12.2023 18:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Запад, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Экономика коллапса


Украинское правительство должно убедить «западных партнёров», что украинцы готовы платить поколениями за поставляемое оружие, потому что время бесплатных раздач подошло к концу.

Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское правительство должно убедить «западных партнёров», что украинцы готовы платить поколениями за поставляемое оружие,...

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«Давайте вспомним провал по ленд-лизу. Если бы была чётко отработана та потребность, которую мы хотим, и пути, каким образом это бы потом было проплачено, возможно вопрос ленд-лиза был бы решён значительно быстрее. Однако то, что власть пыталась и пытается до сих пор получать всё «на шару», назовём таким непопулярным словом – «на дурняка», «на дармачка», просто уже и масштабы закончились.

Но если бы мы могли чётко сформулировать, что за всё, что мы получаем, в большинстве своём мы будем платить… Я понимаю, что это проплата даже не этого поколения, и даже не следующего, но если мы хотим сохранить государство и остаться украинским народом в составе независимой Украины, то за ошибки наших управляющих должен платить украинский народ. Избрали? Избрали. Провалилось правительство? Провалилось. Теперь все отвечают – и правительство, и мы, должны отплатить за эти ошибки», – рассуждал Кривонос.

Он подчеркнул, что это реалии, от которых уже никуда не убежать.

«Нужно просто определиться и признать свои ошибки, которые были допущены, и определить те пути, которые мы можем решить. Хотим получить большее количество оружия, должны чётко обозначить, что  мы будем за это платить. Сезон раздачи оружия уже закончился. Нам готовы помогать и в дальнейшем, однако мы должны чётко понимать, что мы за это будем рассчитываться, как бы это ни было непопулярно», – добавил генерал.

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