Украинское правительство должно убедить «западных партнёров», что украинцы готовы платить поколениями за поставляемое оружие, потому что время бесплатных раздач подошло к концу.

Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте вспомним провал по ленд-лизу. Если бы была чётко отработана та потребность, которую мы хотим, и пути, каким образом это бы потом было проплачено, возможно вопрос ленд-лиза был бы решён значительно быстрее. Однако то, что власть пыталась и пытается до сих пор получать всё «на шару», назовём таким непопулярным словом – «на дурняка», «на дармачка», просто уже и масштабы закончились. Но если бы мы могли чётко сформулировать, что за всё, что мы получаем, в большинстве своём мы будем платить… Я понимаю, что это проплата даже не этого поколения, и даже не следующего, но если мы хотим сохранить государство и остаться украинским народом в составе независимой Украины, то за ошибки наших управляющих должен платить украинский народ. Избрали? Избрали. Провалилось правительство? Провалилось. Теперь все отвечают – и правительство, и мы, должны отплатить за эти ошибки», – рассуждал Кривонос.

Он подчеркнул, что это реалии, от которых уже никуда не убежать.

«Нужно просто определиться и признать свои ошибки, которые были допущены, и определить те пути, которые мы можем решить. Хотим получить большее количество оружия, должны чётко обозначить, что мы будем за это платить. Сезон раздачи оружия уже закончился. Нам готовы помогать и в дальнейшем, однако мы должны чётко понимать, что мы за это будем рассчитываться, как бы это ни было непопулярно», – добавил генерал.