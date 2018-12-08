08.12.2018, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, Транспорт, Туризм, Украина
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Сезон закончился, а поток с Украины в Крым вырос

За ноябрь этого года количество граждан Украины, посещающих Крым, выросло на 24,8%, по сравнению с октябрем. Об этом свидетельствуют данные Министерства по делам «временно оккупированных территорий», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Также на 16,5% увеличилось и количество транспортных средств, въезжающих на полуостров.

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Так, через КПП «Чонгар», «Каланчак» и «Чаплынка» в сторону Украины 84 134 человека и 15 597 автомобилей.

«Граждане Украины, живущие на временно оккупированных территориях, ездят на контролируемую территорию для посещения семей, закупки необходимых товаров и услуг, а также оформления документов», – раскрывают цели поездки в министерстве.

Ранее в Министерстве курортов и туризма Крыма сообщили, что с начала этого года полуостров посетили уже более миллиона отдыхающих из Украины, что составляет 72% от всех иностранцев, приехавших на полуостров.

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