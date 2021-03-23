«Сформированы северные ударные бригады». НАТО готовится к битве за Арктику

23.03.2021, Москва, Кравцов

Российская Арктика продолжает находится под пристальным вниманием Соединенных Штатов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт и политолог Юрий Кнутов.

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«США от Арктики нужны две вещи: ее шельфы, богатые нефтью и газом, а также Северный морской путь. И в последнее время именно поэтому американцы проводят массированные учения на северном театре военных действий. В Норвегию и Эстонию уже дополнительно переброшены четыре тысячи штыков.

И это не просто рядовая мотопехота – бывалые, часто натасканные именно для войны в Северном регионе бойцы. Они серьезно готовятся к тому, чтобы выдавливать нас с Северного морского пути, брать его под свой контроль и уже самим зарабатывать деньги за проводку танкеров и сухогрузов из Азии в Европу», – сказал Кнутов «Московскому комсомольцу».

Впрочем, у США есть серьезная проблема – отсутствие ледоколов, но американский генералитет ищет несколько обходных вариантов.

«Первое – патрулирование арктического региона своим многочисленным подводным флотом. Субмарины идеально хорошо проходят подо льдами. Правда, пробивать льды пока еще не могут, чтобы совершать пуски ракет, – пока это умеем только мы. Но США быстро научатся, если захотят», – говорит эксперт.

Кроме того, добавляет он, США могут взять в аренду ледоколы у финнов и канадцев.

«Тем более что США охотно прибегают к помощи своих северных союзников. Это показали натовские учения последних нескольких лет, когда группировки Норвегии и Великобритании формировали особые «северные» ударные бригады. А ведь именно эти страны одни из немногих обладают навыками вести боевые действия в условиях Крайнего Севера», – подчеркивает Кнутов.

При этом тон указывает, что Россия также накапливает в регионе .

Впрочем, эксперт отмечает, что и Россия накапливает военные силы и опыт бытоустройства в Арктическом регионе

«Например, построила базу «Арктический трилистник». Таких технологий у США пока нет», – резюмирует политолог.