Сгорел очередной арсенал ВСУ

01.03.2019, Донецк, Александр Гусар

В украинской армии усилена охрана складов ракетно-артиллерийского вооружения в связи с возгоранием склада в Ровенской области как раз накануне ревизии.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командовании ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он сообщил, что несмотря на проводимые украинским командованием мероприятия по сохранности вооружения и боеприпасов на складах, незаконный оборот вооружения продолжает оставаться на высоком уровне.

«По имеющейся информации, 22 февраля начальник Генштаба ВСУ генерал армии Виктор Муженко отдал распоряжение усилить охрану и оборону арсеналов, баз и складов хранения РАВ в зоне проведения карательной операции», – сказал Басурин.

По его информации, данные меры приняты в связи с возгоранием 21 февраля боеприпасов на 47 арсенале в Ровенской области. Примечательно, что данный арсенал был спланирован к проверке на предмет учета и хранения боеприпасов, и возгорание произошло накануне приезда комиссии.

«По результатам проверки выявлены массовые хищения оружия и боеприпасов со складов ракетно-артиллерийского вооружения. Только на Мариупольском направлении в зоне ответственности 79-й бригады выявлена недостача 4 ракетных комплексов, 12 крупнокалиберных пулеметов и 22 АК-74. По данному факту военной прокуратурой уже возбуждено 7 уголовных дел», – добавил в заключение представитель оборонного ведомства.