Сгорела хата от стыда: как «Лысый из Квартала» помешал украинскому экономическому чуду

21.10.2019, Киев, Сергей Устинов

Что нужно для того, чтобы украинское общество вспомнило о существовании одного из старейших национальных творческих коллективов – хора имени Веревки? Правильный ответ: выступить на подпевке у «Лысого» из «Квартала». Исполненный ими совместно пародийный кавер на народную песню «Горіла сосна» обсуждают все, кому не лень. Причем, все те, кто ранее, жеманясь, утверждали, будто не смотрят выступления «Квартала 95», внезапно оказались в теме и в курсе. Наверное, смотрят ночью и под одеялом, чтобы никто не видел.

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Но – ближе к делу. В шуточном кавере Кошевой с хором Веревки безжалостно вышучивали лондонскую погорелицу Валерию Гонтареву – экс-главу НБУ времен Порошенко, предпринимающую сейчас титанические усилия для того, чтобы не попасть в руки украинской Фемиды, а получить вместо этого статус политического беженца в Британии. Собственно, в центре комедийного сюжета оказалась ее сгоревшая хата, по поводу которой не так давно возбудились все грантоедские и порохоботские СМИ на Украине. Защитники Гонтаревой дошли до прямого обвинения в поджоге дома экс-банкирши олигарха Игоря Коломойского. Мол, это он таким образом мстит ей за отобранный у него Приватбанк.

Впрочем, пиар впрок не пошел, и вышибить из населения слезу сострадания и сочувствия не помогли ни история с поджогом дома, ни история со сгоревшим автомобилем той же Гонтаревой, ни фотосессия в больничной койке лондонской клиники – со сломанной ногой в гипсе и в компании Порошенко.

Уж слишком хорошо украинцы помнят пресловутый «банкопад» 2015-2017 годов, когда собственники приближенных к власти финучреждений выходили сухими из воды, а сотни тысяч вкладчиков оставались с носом. Так же, как и курс гривны, подскочивший с 8 до почти 30 и лишь недавно остановившийся на отметке 25.

И вот – реприза «Квартала». С финальными словами: «У пісни цій мораль проста. Хата згоріла від стида». Не знаю, как кому, но кажется, это хорошая квинтэссенция не только конкретной истории с махинациями Гонтаревой, но и в целом итог всей новейшей политической истории страны, сгоревшей в кострах последнего по счету Майдана. А раз сгорел сарай – то гори и хата. То, что эта хата – гонтаревская, можно считать чистой воды совпадением.

Интересна реакция сетевой порохоботской публики на шуточный номер “Квартала”. Все эти «лидеры мнений», «рукоподатые журналисты», политики от майданной сохи и прочий цвет нации в один голос сказали свое громкое «Фу!», заклеймили позором и предали анафеме за дурновкусие. «Пробили дно», «опустились до такой мерзости» – в один голос стенают порохоботы в соцсетях.

Что характерно, ровно шесть лет назад, в разгар Майдана кавер на ту же самую песню, только о пылающих шинах, баррикадах, «диких собаках» из «Беркута» и мерзких регионалах, которые не должны уйти от «народного суда» не вызывал у этой публики никаких негативных эмоций. Наоборот, все кричали «Браво!» и бросали в воздух виртуальные чепчики, делясь перепостами.

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На самом деле это продолжение постмайданной истории о двойных стандартах. «Одвични лицари» Майдана очень не любят, когда против них обращают их любимое оружие – приемы и методы, которые они считают своей эксклюзивной собственностью. Если же вдруг, паче чаяния, в их сторону прилетает бумеранг, мы слышим сакраментальное: «А нас за що?».

Показательна и реакция власти. Не успела улечься порохоботская истерика в соцсетях и «правильных» СМИ, как министр культуры из правительства Гончарука Владимир Бородянский униженно извиняется перед Гонтаревой за выступление «Квартала», в который раз демонстрируя готовность «зеленой команды» прогибаться перед малейшим окриком со стороны националистического меньшинства. Заметьте, извиниться за недавний действительно скандальный инцидент с премьер-министром, выступающим на вечеринке нацистов на фоне натурального «свастона» за его спиной никому в правительстве в голову не пришло. Как никто не извинялся за откровенно разжигательское «Вата-шоу» на канале Порошенко «Прямой».

Это не говоря уже об отсутствии извинений за банкопад и за падение курса на 300% и прочие «выдающиеся реформы». И не надо кивать на «попередников». Учитывая, что это уже новое руководство парламента в лице Разумкова заблокировало создание спецкомиссии по расследованию махинаций руководства НБУ и Фонда гарантирования вкладов, нынешние несут за ситуацию не меньшую ответственность, чем прошлые. По сути, они уже соучастники.

Какой вывод из этого может сделать нормальный человек, избиратель Зеленского? Что для назначенцев президента «Сокира Перуна» с антисемитскими песнями – это нормально. А шутка про сгоревшую от стыда хату Гонтаревой – «ужас-ужас». Так может, самому Владимиру Александровичу стоит извиниться за свой же «Квартал», раз уж пошла такая пьянка?

Свои пять копеек вставил и уникальный любитель сальсы и нелюбитель чтения книг, по совместительству министр развития экономики Тимофей Милованов. Этот чудо-реформатор усмотрел в выступлении комиков из «Квартала» «угрозу инвестиционной привлекательности Украины».

«Недавно 95-й квартал и хор Веревки выступили с номером «Горіла хата» о пожаре у Гонтаревой. Для внешних инвесторов это выглядит очень плохо. Объясню почему. Большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора. Шутки против Гонтаревой могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью. Поэтому номер 95-го квартала о Гонтаревой прямым образом влияет на инвестиционный климат в Украине и это влияние отрицательное», – написал Милованов в соцсети.

Ну, то есть, вы поняли, кто виноват в отсутствии экономического прорыва Украины. «Выдающиеся реформаторы» типа Гонтаревой и самого Милованова тут нипричем. Как и чудовищная по мировым меркам коррупция. Это все «Лысый» из «Квартал» виноват. Вместе с хором Веревки.

Кстати, о хоре Веревки. Из интервью его худрука Коринца стало понятно, что сподвигнуть на участие в шоу «Квартала» артистов государственного хора подвигоа элементарная бедность. «Хор такими выступлениями зарабатывает. В частности, «95 квартал» оплатил два выступления хора во дворце «Украина». И это (возможность заработать средства для хора, – Ред.) также в определенной степени повлияло на принятие решения петь о поджоге дома Гонтаревой».

По хорошему, именно за это стоило бы извиниться министру культуры Бородянскому. И не перед Гонтаревой, ограбившей страну, а перед полуголодными артистами, вынужденными шабашить на стороне за вшивые тысячу баксов на весь хор. Но поскольку артисты – не порохоботы, есть подозрение, что извиняться перед ними никто не будет.