Сгоревший в Крыму Rolls Royce: Стало известно, на какой машине ездит Глазьев

СМИ по ошибке приписали сгоревший минувшим летом в Ласпи под Севастополем элитный автомобиль Rolls Royce супруге российского политика Сергея Глазьева.

Об этом рассказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев, дружащий с бывшим советником президента РФ.

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«У Сергея Глазьева в Крыму есть старенький внедорожник «Вольво». По-моему, машине лет десять. В Москве служебная машина и водитель. В Крыму «Вольво» водит его супруга Оксана. Никогда не было «Ролс-Ройса». Чушь написали. Если бы проверили информацию, то знали бы, что было опровержение.

Слух пошёл из-за того, что Оксана Глазьева вызвала полицию, увидев, что на общественной стоянке горит чужой «Ролс-Ройс».

Сергей Глазьев, по-моему, единственный министр времён Ельцина, который не стал миллионером. И, по-моему, единственный, кто ушёл из власти в знак протеста против того, что делал Ельцин.

Семья Глазьева живет на зарплату и на гонорары за книги, которые он пишет. В семье пятеро детей. Старшие учатся в МГУ.

В качестве иллюстрации расскажу один случай. В своё время на одно из пафосных мероприятий в центре Киева мне не достался пригласительный. Я, честно говоря, не очень хотел идти, но Сергей предложил поехать с ним. У него был пропуск на его машину. Всё-таки помощник президента Российской Федерации. Машина у него была маленькая. Наверное, посольская. Водитель, наши супруги, Сергей и я. Сергей меня посадил спереди. Я не смог его уговорить поменяться. Сказал, что я большой. Мне было очень неудобно перед ним, потому что сзади было очень тесно.

Глазьевы интеллигентные и простые в общении люди. Мы дружим очень давно и я горд этой дружбой. Поэтому и не смог пройти мимо, пусть и достаточно безобидной, но всё-таки неправды, которую написали о близком мне человеке», – рассказал Царев в своем Telegram-канале.