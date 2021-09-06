Сговор остолопов: почему развалился СССР

06.09.2021 16:39 (Мск), Москва, Платон Беседин

Есть такая книжка «Сговор остолопов». Автор – Кеннеди Тул, если не ошибаюсь. Впрочем, когда я ошибался? И вспоминаю данное название всякий раз, когда Горбачёв или кто-то его из окружения начинают размышлять о Советском Союзе и его развале. Они ведь так старательно ищут причины, которые правильнее назвать оправданиями.

Вот отметился и ещё один сподвижник Михаила Сергеевича. На этот раз выступил его советник по экономике Олег Ожерельев. В частности, он заявил, что Союз развалился из-за продуктового дефицита. А кто виноват в нём? Вот тут – внимание! Оказывается, виноваты большевики, которые, согласно Ожерельеву, подорвали сельское хозяйство в 1920-30-е годы. Выходит, они и заложили мину замедленного – ну, очень замедленного – действия под 1991 год. Вспоминается опять же. А где логика? Логика здесь и не ночевала.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

У Дитриха Бонхеффера, пастора и узника немецких концлагерей, есть такая фраза: «Глупость страшнее злобы… Глупец всегда уверен в своей правоте». И ещё он очень нагл, этот глупец. Он в принципе не склонен к саморефлексии, он самодоволен и всегда ищет оправдания на стороне. Знакомый портрет, не правда ли?

Что отличает интервью Михаила Сергеевича Горбачёва всех последних лет? Что сквозит в речах его соратников, близких и не очень? Они уверены, что поступали правильно. Но факты, факты-то говорят совершенно об обратном! И потому хочется, не хочется, но нужно искать себе оправдания.

Однако при всех проблемах и бедах Советского Союза в основе его трагедии, его самоубийства, прежде всего, лежит два главных фактора – это глупость и предательство элит. Тех, кто первым извратил и уничижил саму идею Советского Проекта. И тут нечему радоваться, на самом деле, потому что рухнула мечта – хорошая или плохая, но мечта.

Она была придавлена к земле амбициями, алчностью, недальновидностью и прочими людскими пороками. Продуктовый дефицит, «сухой закон», кооперация – это всё следствия, материализованные беды, а в основе – человеческое предательство, когда трагически у власти оказались те, кого и к управлению колхозом-то нельзя было подпускать.

И то, что они до сих пор ничего не поняли, не захотели понять, лишний раз подтверждает правоту данного тезиса. Остолопы равно уничтожители.