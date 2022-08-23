Шабаш на Лысой горе: украинская певица сожгла русский кокошник

Новости Украины

Украинская певица, активно зарабатывавшая на российском рынке, Ольга Полякова отказалась от кокошника в своем образе и совершила ритуал его сожжения на Лысой горе в Киеве.

Все это происходило в прямом эфире телеканала 1+1, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Полякова заявила, что таким образом она прощается с «русским миром». Примечательно, что украинской певице не удалось ни с первого, ни со второго раза сжечь «символ» того самого «русского мира».

«В феврале, 24-го, когда Россия начала вторжение в Украину и войну, мы все изменились. Мы понимали, что нам нужно отказываться от прошлого. Да, меня сделал известной кокошник, но уже давно, еще с началом российской агрессии в Крыму и Донбассе, я не ношу кокошник, я ношу корону. Но люди все еще помнят меня с кокошником. И сегодня, в этом мистическом месте, на Лысой горе, где женщины обретали силу, а сегодня нас на фронте защищают ВСУ, а у нас, в Украине – ЖСУ – женская сила Украины, я хочу, чтобы ко мне присоединились все женщины Украины энергией, и мы отказались от прошлого. Потому что нам нужно больше не смотреть на соседей, нам нужно обращать внимание на себя, на свою национальную культуру», – сказала певица.

«По всей Украине люди переходят массово на украинский язык, они хотят отказаться от того русского мира, который пришел в наши дома с горем и слезами. Потому я хочу сегодня сделать этот ритуал – взять этот российский головной убор, который раньше для меня был просто головным убором, просто тем, что украшало мою голову. Сегодня это символ той культуры, которая пришла к нам с войной. И этому не место в нашей Украине, и не место в моей костюмерной. Потому, я хочу, чтобы сегодня на Лысой горе мы попрощались с прошлым, и я хочу прочитать заклинание, чтобы все, кто приходит сюда с войной, чтобы на границе у них отнимались руки и ноги, чтобы лопнула голова, чтобы они не могли и переступить нашей границы. Идите от нас, как говорил классик, отъ…итесь от нас», – закончила Полякова матом.

В украинской мифологии Лысая гора считается самым мистическим местом Киева, куда на шабаш, как говорят легенды, слетались «киевские, иногородние и даже иноземные ведьмы».