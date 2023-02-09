Шабаш на могиле Ватутина: в Киеве сносят памятник своему освободителю

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В Киеве начался демонтаж памятника советскому полководцу Николаю Ватутину, командовавшего фронтом при освобождении столицы УССР.

Соответствующее разрешение выдало министерство культуры Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понадобилось 7 лет, чтобы согласовать с Минкультом снос памятников палачам украинского народа. Впервые Киевсовет обратился с этим вопросом в Минкульт еще в 2016 году. Нам понадобилось меньше суток, чтобы памятник Чкалову снести. Украина освобождается от всего враждебного. Следующие – памятники Ватутину, Щорсу и Пушкину. Никаких шансов культуре оккупантов», – написал еще вчера в соцсети депутат Киевсовета от партии Виталия Кличко «Удар» Виталий Белоцерковец.

«Ватутин. Командующий войсками 1-го Украинского фронта. Освободил от нацистов Киев и Украину. Погиб после перестрелки с бандеровцами в Ровенской области. Похоронен в Киеве, в Мариинском парке. В 1948 году на его могиле был установлен памятник с благодарственной надписью: «Генералу Ватутину от украинского народа». Сегодня могилу освободителя Украины от нацистов осквернила бандеровская мразь: памятник Ватутину демонтирован. В этой связи только один вопрос: что, бандеровские животные, Ватутин даже мёртвый сильнее вас живых, раз до сих пор его боитесь? А такое же бандеровское ничтожество Зеленский любит сравнивать свой нацистский режим сегодня с теми советскими героями, которые освободили Украину от нацизма тогда. Но действиями своего режима это ничтожество только подтверждает: он — нацист. Мразь, плюнувшая в память героев ВОВ, освободивших Украину от нацистов», – написал в своем блоге киевский политолог Александр Скубченко, покинувший Украину.

Экономист Александр Дудчак считает, что теперь с Украиной нет смысла вести переговоры о перемирии.

«Пока бомж Зеленский катается по европам, в Киеве начали снос памятника Ватутину. Причем, это не просто памятник, это монумент над могилой Героя Советского Союза, генерала армии Николая Фёдоровича Ватутина. Нацисты сносят памятник борцу с нацизмом, тому, кто освобождал Киев в 1943 году. Они ещё и пляски на костях устраивают. И с такими обсуждать «38-ю параллель»?!», – возмущается Дудчак.

Жестко высказался по этому поводу Иван Скориков, эксперт Института стран СНГ.

«И это уже не просто декоммунизация, это осквернение могилы, памятник стоит над захоронением. 85-летняя дочь генерала Елена Ватутина еще в 2015 году просила украинское руководство передать прах отца в Россию для перезахоронения на Федеральном военном мемориальному кладбище под Москвой. Но тогда лично мэр Киева Виталий Кличко отверг просьбу, заверив, что он, как внук фронтовика-победителя, в обиду могилу и памятник не даст. Елена умерла, а предатель своего деда Кличко санкционировал фашистский шабаш на могиле Ватутина. В ноябре 2023 года будет 80 лет освобождения Киева», – подчеркнул Скориков.

А историк и политолог Владимир Корнилов указал на символичность сегодняшнего вандализма.

«Очень символично! В тот самый день, когда министр обороны Германии прибыл в Киев с известием о поставках танков с немецкими крестами, министр культуры Украины принял решение о сносе памятника Ватутину, который и освободил этот Киев от немецких нацистов и от танков с такими крестами! Причем речь не просто о замечательном памятнике работы Вучетича, речь о надругательстве над могилой Ватутина! Памятник стоит именно на могиле Героя», – отметил Корнилов.