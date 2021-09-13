Шабовта: Ненужность Украины Европе – секрет Полишинеля

13.09.2021 18:14 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Недавнее заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украина находится «на расстоянии нескольких световых лет» от выполнения критериев для вступления в Евросоюз, выражает общее убеждение многих европейских политиков.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил Сергей Шабовта, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Она публично открыла секрет Полишинеля. На самом деле во многих европейских государствах существует кулуарное мнение по отношению к вот этим вот бесконечным завываниям, ничем не подкрепленным со стороны Украины, о необходимости немедленного членства в НАТО и вхождения в Европейский Союз. Вот эта кулуарная точка зрения, она и прозвучала. На самом деле это достаточно стойкая и сформированная позиция, к сожалению, многих ведущих политиков. Просто, в силу дипломатии никто не допускает столь резких заявлений. Мне очень жаль, что власть никак не выйдет из состояния самообмана. Она не понимает очевидных вещей: что членство, будь то в НАТО, будь то в Европейском Союзе, это не инструмент по вытягиванию своего государства из той бедности, до которой сама власть довела, из многих других нерешённых проблем, а это следствие развития государства. И не Украина должна давать оценки и делать заявления устами того или другого президента, о том что без нас Западу будет плохо, оказывается», – сказал Сергей Шабовта.

Напомним, свое мнение Керсти Кальюлайд обосновала несоответствием Украины критериям для принятия в ЕС.

«Все прогнозы базируются на предыдущем опыте. К сожалению, за пять лет я не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев. Украина на расстоянии нескольких световых лет от их выполнения», – сказала она на форуме YES Brainstorming в Киеве.