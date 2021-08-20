Шабовта объяснил, почему украинцы потеряли мотивацию воевать

20.08.2021 13:45 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинская нация потеряла боеспособность и разочаровалась в государстве. Причиной тому послужило падение уровня жизни и обнищание населения.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил эксперт по безопасности Сергей Шабовта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Шабовты, в случае полномасштабной войны украинцы не будут массово идти в так называемые добробаты.

«Уровень нищеты – это страшный маркер безуспешности развития или дегенерации государства Украина и результат, с которым она приходит [к 30-летию независимости]. По всем ооновским понятиям, где то, что меньше пяти долларов в день – это за чертой [бедности] либо по другим измерениям Украина безумно нищая. Более того, динамика этого обнищания не меняется, а только ухудшается», – сказал Шабовта.

Он отмечает, что стране мало кто, особенно ура-патриоты, говорит про экономический аспект безопасности.

«Не бывает у нищего государства с нищими людьми сильной безопасности. Это нонсенс, это невозможно. И даже тот расход ВВП, который сегодня идет на оборону, бесталанно куда-то девается, в во-вторых, делает еще хуже положение украинцев, потому что это происходит за счет кричащих социальных проблем, связанных с медициной, образованием. Но и самый важный момент – у нас появляется закон о местном сопротивлении, еще какие-то громкие заявления о том, что мы все как один, мобилизационные законы, все пойдут. А я, рассуждая об этом, говорю: не пойдут, потому что моральный фактор, готовность жертвовать собой ради родины не появляется на голом месте», – говорит эксперт.

«Люди защищают неистово свою страну, когда они понимают, что им есть защищать. А страна, которую они утрачивают – это и есть тот самый моральный фактор, который определяет боеспособность нации, ее потенциал духовный. Он в Украине крайне низкий, и это понимают специалисты, это понимают эксперты. Потому что чудес в военном деле не бывает – какие бы ты громкие лозунги и красивые призывы не выстраивал, от этого моральная готовность государства, собственного населения встать как один и лечь грудью на пулеметы, она не появится», – заявил Шабовта.