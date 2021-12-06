Шабовта: Вечная сказка об Украине-житнице кончилась – грядёт голод

06.12.2021  20:46 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

Украина за 30 лет независимости превратилась в нищую страну, население которой находится на грани голода.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил эксперт по безопасности Сергей Шабовта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина за 30 лет независимости превратилась в нищую страну, население которой находится на грани...

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Шабовта подчеркнул, что глубокая коррупция, пронизавшая все уровни в стране, приводит к ее деградации, а известные на весь мир ранее украинские черноземы уже не являются такими плодородными.

«На сегодняшний день, один из самых страшных результатов, с которым Украина встречала свое 30-летие, – это запредельный уровень коррупции. Коррупция – это страшная болезнь. При том уровне, которого она достигла в Украине, эта болезнь страшнее я даже не знаю, какой болячки.

Коррупция такого уровня и качества, которого она достигла в Украине, она уничтожает все, не дает развиваться экономике, она убила и унизила все социальные стандарты… Мы на сегодняшний день понимаем, что мы бедная страна, по оценкам ООН невероятно бедны. И такие вещи, как бедность, а рядом с ней голод, они стали реалиями сегодняшнего дня, особенно для самых слабо защищенных слоев населения.

И эта вечная сказка о том, что наша земля бесконечно богата, она нас всегда прокормит, наша житница, это давно уже превратилось в далекую и красивую картинку, а в реалии – это не соответствует. Кстати, та самая земля, про которую я вспоминал, чернозем и так далее… украинская земля очень активно умирает, в нее давно и планово само государство не вносит необходимого удобрения, не обеспечивает необходимую технологию севоборота и прочее. И земли интенсивно истощаются», – заявил Шабовта.

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