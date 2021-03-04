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04.03.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Диверсии, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Шаг до войны в Донбассе – Украина нарывается всерьёз

Новости Украины

Украина системно наращивает обстрелы населенных пунктов ДНР из крупнокалиберной артиллерии, на фронт отправляются эшелоны с боевой техникой, что свидетельствует о грядущем наступлении. Остался один шаг до возобновления полномасштабных боевых действий в регионе.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил военный корреспондент Андрей Руденко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если ранее вооруженные Силы Украины вели обстрелы провокационные, то на сегодняшний день они откровенно ведут обстрелы на уничтожение. Если взять сегодняшний ночной обстрел, то это была не провокация, а конкретное уничтожение позиций, потому что било сразу четыре батареи, 82-я мина – одна такая мина может разрушить одноэтажный дом, а их упало сто.

Причем, это всего лишь за один час. Мы говорим о том, что возможна эскалация или невозможна, но эскалация уже идет, потому что вооруженные Силы Украины безнаказанно обстреливают территории республик. Причем, не только позиции Вооруженных Сил ДНР, но и жилые кварталы прилегающих населенных пунктов…

То, что сейчас происходит – здесь остался один шаг до войны, потому что здесь, в Донбассе, постоянные обстрелы никто терпеть не будет, а то, что делает на сегодняшний день Украина – это уже даже слепому понятно и глухому человеку. То же самое ОБСЕ подтверждает – эшелоны, идущие сюда с артиллерией крупнокалиберной», – заключил Руденко.

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