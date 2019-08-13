Шаг на обострение: Украина и Россия обменялись высланными дипломатами
Россия объявила сотрудника генерального консульства Украины в Петербурге персоной нон грата, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сегодня говорится в заявлении МИД РФ.
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Отмечается, что решение принято в ответ на высылку российского дипломата Украиной.
Ранее в СБУ сообщили, что Украина объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства России во Львове.
“За деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица, МИД Украины объявил дипломата-шпиона персоной нон грата. Он уже покинул территорию Украины”, — говорится в сообщении.
По версии СБУ, дипломат якобы завербовал бывшего военного, который занимался сбором информации о политических и общественных деятелях Украины, подразделениях вооруженных сил, а также об иностранных военных инструкторах в западных регионах страны.
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