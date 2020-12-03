03.12.2020
 
Балканы, Коррупция, Криминал, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Сербия, Скандал
Просмотров:

Шайка сербского прозападного мэра-олигарха наварила миллионы на строительстве моста в Белграде


Общественности представлены документы, согласно которым лидер прозападной оппозиции, олигарх и экс-мэр Белграда Драган Джилас через приближенных получил миллионы за подряды на строительство «Моста на Адой».

Компромат нашли журналисты портала Objektiv, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Первый документ представляет собой контракт между двумя компаниями, которые составляют строительный консорциум: австрийской Porr и словенской SCT Europe и греческой компании Seal Commercials, тесно связанной с Драганом Джиласом.

В документе указано, что последней будет выплачена комиссия (сумма не указана) если первые две получал подряд над строительство «Моста над Адой». Впоследствии австро-словенский дуэт и «выиграл» тендер.

«Этот контракт предусматривает выплату комиссии компании Seal Commercials в случае, если контракт на строительство моста через реку Сава будет передан консорциуму», – прямым текстом говорится в документе.


Портал добавляет, что здесь важно отметить, что, помимо этой комиссии, компании Seal Advertisings было выплачено около 2,5 миллионов евро якобы за «консультационные услуги» по строительство моста, о чем свидетельствует счет.

Напомним, Objektiv ранее писал о том, что владельцем Seal Advertisings является скандальный бизнесмен и гражданин Сербии Раяан Раичич, имеющий тесные связи с людьми, пользующимися наибольшим доверием Драгана Джиласа, в том числе его кумом Драганом Джешичем.

Мост над Адой

«Здесь мы подходим ко второму убедительному доказательству этой коррупции, которое свидетельствует о связи Джиласа с денежными потоками, и этот документ показывает, что Раичич имеет совместную компанию с Борисом Ранковичем, одним из ближайших соратников Джиласа и тогдашним директором Управления строительных земель и развития Белграда, который влезал во все, что касалось строительства «Моста над Адой!», – сообщает портал.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть