Шайка сербского прозападного мэра-олигарха наварила миллионы на строительстве моста в Белграде

03.12.2020

Общественности представлены документы, согласно которым лидер прозападной оппозиции, олигарх и экс-мэр Белграда Драган Джилас через приближенных получил миллионы за подряды на строительство «Моста на Адой».

Компромат нашли журналисты портала Objektiv, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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Первый документ представляет собой контракт между двумя компаниями, которые составляют строительный консорциум: австрийской Porr и словенской SCT Europe и греческой компании Seal Commercials, тесно связанной с Драганом Джиласом.

В документе указано, что последней будет выплачена комиссия (сумма не указана) если первые две получал подряд над строительство «Моста над Адой». Впоследствии австро-словенский дуэт и «выиграл» тендер.

«Этот контракт предусматривает выплату комиссии компании Seal Commercials в случае, если контракт на строительство моста через реку Сава будет передан консорциуму», – прямым текстом говорится в документе.

Портал добавляет, что здесь важно отметить, что, помимо этой комиссии, компании Seal Advertisings было выплачено около 2,5 миллионов евро якобы за «консультационные услуги» по строительство моста, о чем свидетельствует счет.

Напомним, Objektiv ранее писал о том, что владельцем Seal Advertisings является скандальный бизнесмен и гражданин Сербии Раяан Раичич, имеющий тесные связи с людьми, пользующимися наибольшим доверием Драгана Джиласа, в том числе его кумом Драганом Джешичем.

Мост над Адой

«Здесь мы подходим ко второму убедительному доказательству этой коррупции, которое свидетельствует о связи Джиласа с денежными потоками, и этот документ показывает, что Раичич имеет совместную компанию с Борисом Ранковичем, одним из ближайших соратников Джиласа и тогдашним директором Управления строительных земель и развития Белграда, который влезал во все, что касалось строительства «Моста над Адой!», – сообщает портал.