Шайка Зе-шапито готовится продать украинцам перемирие как «перемогу»

Вадим Москаленко.  
24.07.2024 23:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Владимир Зеленский и его команда профессиональных артистов начинают готовить украинское общественное мнение к заключению «похабного» мира.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский и его команда профессиональных артистов начинают готовить украинское общественное мнение к заключению...

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«Владимир Александрович и его окружение – люди, вышедшие из кинобизнеса, со сценарным мышлением. Они прекрасно понимают, чем чреват резкий поворот руля. То есть – переворот может случиться. И потихонечку начинают прогревать тему того, чтобы можно было этот похабный мир продать как перемогу.

Главное, чтобы граница не прошла по итогу, там, минус 30 процентов территории. Это как-то уж очень зловеще, по Днепру, и еще юг Украины и Одесская область. Как-то тревожно», – сказал Золотарев.

«Получается такая картина, когда все сказать, что знаем, не можем, но потихонечку начинаем готовить общественное мнение.

Политтехнологически здесь делается все абсолютно верно, если не считать того, что то же самое нужно было сделать полтора года назад. Это разница в сотнях тысяч человеческих жизней, в разрушенных городах и прибитой экономике. Ну и в миллиардах, которые у кое-кого осели в карманах», – добавил политолог.

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