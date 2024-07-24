Шайка Зе-шапито готовится продать украинцам перемирие как «перемогу»

Владимир Зеленский и его команда профессиональных артистов начинают готовить украинское общественное мнение к заключению «похабного» мира.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Владимир Александрович и его окружение – люди, вышедшие из кинобизнеса, со сценарным мышлением. Они прекрасно понимают, чем чреват резкий поворот руля. То есть – переворот может случиться. И потихонечку начинают прогревать тему того, чтобы можно было этот похабный мир продать как перемогу.

Главное, чтобы граница не прошла по итогу, там, минус 30 процентов территории. Это как-то уж очень зловеще, по Днепру, и еще юг Украины и Одесская область. Как-то тревожно», – сказал Золотарев.