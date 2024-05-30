Шакалы Санду готовы разворовать обещанные Госдепом деньги

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Вчерашний визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Молдову имел явный предвыборный характер. Очевидно, что он приехал, чтобы поддержать Санду на президентских выборах, однако ей не поможет. Об этом экс-президент Игорь Додон сказал в ходе своего еженедельного эфира.

«Госпожа Санду, ваши беспокойство и отчаяние настолько велики, чтобы вы решили позвать сюда Блинкена и Макрона, чтобы они раздавали газеты в предвыборной кампании? Думаете, это вам поможет? Уверен, что нет», – обратился Додон к нынешней главе Молдовы.

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Додон обвинил Санду в бесцелевом разбазаривании денег, уже выделенных американцами.

«Господин Блинкен вчера объявил, что с февраля 2022 года США пожертвовали Республике Молдова 774 млн долларов — это около 13 млрд леев. Майя, где деньги? Их можно было бы использовать, чтобы помочь пенсионерам, повысить зарплаты бюджетникам, учителям, медперсоналу. Хоть что-то, чтобы люди почувствовали помощь. Но люди почувствовали только рост тарифов и цен», – сказал бывший президент Молдовы.

По мнению Додона, «соросята» в окружении Санду разворуют и те 50 миллионов американских долларов, которые Блинкен пообещал инвестировать в молдавские реформы и «противодействие российскому влиянию».

«Не знаю, кто посоветовал американским партнёрам выделить ещё 50 млн. долларов на реформу юстиции в Молдове, которая потерпела полный крах. Скорее всего, так называемые реформаторы-НПОшники, которые больше всех этому рады, потому что они же эти средства и присвоят. Очередные деньги на ветер, о которых никто не будет знать, на что они пошли», – отметил бывший глава государства.