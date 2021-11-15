Либерал Фельгенгауэр связал демонтаж троллейбусных линий в Москве с эвакуацией Путина

Из Москвы исчезли троллейбусы потому, что линии электропередач, питающие этот вид транспорта, мешают посадить вертолет в центре столицы в случае экстренной эвакуации президента страны.

К такому выводу в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Радио Свобода» пришел российский либеральный журналист Борис Фельгенгауэр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Москве, например, исчезли все троллейбусы…. чтобы когда уже полетели американские ракеты, Путин, скажем, едет в своем кортеже в Кремль или из Кремля, его надо срочно выдернуть с помощью вертолета. Можно перекрыть движение на Кутузовском проспекте, может сесть вертолет, а как он сядет, если там провода троллейбуса?», – заявил Фельгенгауэр.

Его тезисы в своем блоге раскритиковал военный эксперт Владислав Шурыгин, который подчеркнул, что тот на деле не является никаким специалистов в оборонной отрасли и напомнил прогнозы, которые Фельгенгауэр давал накануне войны в Грузии.

«Это шах и мат, кровавому тирану! Его подлый план раскрыт! Паша Фельгенгауэр – военный гений!», с сарказмом заметил эксперт.

Он напомнил прогноз Фельгенгауэра от 8 августа 2008 года после.

«Грузины очень хорошо подготовились. У них очень хорошие армейские силы, возможно, лучшие в СНГ. Они смогли провести наступательную операцию ночью, проведя высокоточный артиллерийсий огонь и просто смели осетин. Нет штурма Цхинвали, есть его блокирование. Цхинвали полностью блокирован, осетины сметены, подходящие колонны остановлены авиационными ударами. По самому Цхинвали велся именно высокоточный артиллерийский огонь, там разрушены избирательно правительственные здания в центре. У грузин израильская артиллерия, которая может стрелять по данным GPS с точностью до нескольких метров», – писал либерал.

«Будут очень тяжелые потери у российских войск и будут тысячные потери в том числе и у нашей авиации. Придется столкнуться с достаточно серьезной системой грузинской ПВО. Это вам не боевиков гонять по Северному Кавказу. Надо понимать, что придется воевать за осетин и нести очень тяжелые потери. Иначе надо политически договариваться. Надеюсь, сейчас огонь прекратится, и начнется поиск того, как Осетия вернется в состав Грузии. Другого варианта, по-видимому, сейчас нет», – утверждал Фенгельгауэр.

«Ну, вы поняли уровень этого «военного эксперта» с ботаническим образованием (биофак МГУ), заслуженного «ЗаСРонца» – кавалера медали «Защитник свободы России», повешенной на богатырскую грудь лично Борисом Николаевичем (август 1991 года). В общем, либеральный фрик самого убогого разбора. И так у них всё», – пишет Шурыгин.