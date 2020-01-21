Шах и мат, ватники: Украина манит Крым пограничными евробудками

21.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Новые пограничные будки, открытые Украиной возле перешейка, связывающего материк с российским Крымом, должны поманить жителей полуострова вернуться обратно под контроль бандеровского Киева.

Соответствующими фантазиями в эфире меджлисовского телеканала ATR поделился губернатор Херсонской области Юрий Гусев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день уже полностью новые контрольные пункты въезда-выезда, начиная с 15-го ноября, работают. И я хочу сказать – то, что удивило, в том числе журналистов, во время открытия, по моему убеждению, новые контрольно-пропускные пункты, новые контрольные пункты въезда-выезда приближают нас к возвращению Крыма. Потому что люди, которые живут на временно оккупированной территории, видят, как Украина изменяется, потому что, повторюсь, сегодня Херсонская область является фасадной. Мы должны показывать то, как Украина изменяется, как строится новая инфраструктура, как создаются новые возможности, как быстрее работают центры предоставления административных услуг», – заявил Гусев.

Украинский чиновник при этом забыл, что «фасадные» пограничные будки вряд ли могут удивить жителей Крыма, где за последние годы Россия построила новый аэропорт, электростанции, школы и детсады, мост через Керченский пролив, а также завершает сооружение трассы «Таврида».