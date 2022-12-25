«Шах и мат» здравому смыслу: в Харькове переименовали театр Пушкина

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История с Харьковским русским драматическим театром имени А.С. Пушкина закончилась так, как только и могла закончиться при тоталитарном русофобском режиме Зеленского. На очередной сессии областного совета депутаты проголосовали за исключение из названия театра как имени поэта, так и слова «русский».

Таким образом, была исполнена директива экспертного совета украинского Минкульта, который ранее определил «10 наиболее распространенных имен российских деятелей, рекомендованных к переименованию в украинской топонимике». Разумеется, гениальный автор «Полтавы» оказался в расстрельном списке националистов. После этого местные «свидомые» кликуши получили дополнительное орудие для борьбы с областным советом, который до последнего времени отказывался принять абсурдное решение.

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Попытки переименовать театр были предприняты и провалены дважды – в последний раз на сессии, состоявшейся 3 декабря.

В ходе затяжной борьбы руководитель Северо-Восточного отдела Украинского института национальной памяти Мария Тахтаулова от лица местной «интеллигенции» опубликовала в открытое письмо к Зеленскому с просьбой оказать содействие в «битве культур», а также «деоккупации нашего культурного пространства и сознания».

«Несмотря на то, что в Украине с 2014 года идет война с Россией, даже несмотря на полномасштабное нападение России 24.02.2022 года, в Харькове властью на разных уровнях неоднократно блокировалось решение убрать из названия Харьковского академического русского драматического театра имени А.С.Пушкина имени поэта и упоминание о государстве-агрессоре. Позиция депутатского корпуса, по крайней мере, большей его части, пртиворечит политике, проводимой государством в условиях войны», – жаловались «деятели науки и культуры, преподаватели вузов Харькова».

Среди, с позволения сказать, харьковчан, поставивших подписи под воззванием к Зеленскому, присутствуют невменяемые националисты-русофобы, такие как писатель-волонтер Сергей Жадан и сама Тахтаулова. Но часть других «деятелей» наверняка взвесили не только перспективы контрактов, грантов, увольнений, но и более существенных угроз. СБУ в Харькове находится в режиме постоянного поиска «любителей Русского Мира», со всеми вытекающими последствиями.

Не удивительно, что, в конце концов, сломались и более защищенные во всех смыслах депутаты областного совета.

Результативному с точки зрения националистов голосованию по вопросу переименования театра предшествовала напряженная работа властей по «зачистке» областного совета. Из того, что оказалось на поверхности, можно назвать заявление «Блока Кернеса – успешный Харьков» об отзыве «по народной инициативе депутатов Харьковского областного совета VIII созыва Альберта Кононенко, Павла Столбового и Владимира Святаша с 19 октября».

Сын Геннадия Кернеса Кирилл Кернес, которого 6 октября отстранили от руководства фракцией «Блок Кернеса – успешный Харьков», на сессии 3 декабря заявил, что вообще выходит из фракции.

«Наши пути разошлись. Коллеги перестали быть соратниками, а честь и достоинство для многих из них превратились в пустой звон. Фракция перестала работать на успех Харьковщины. Обидно, но областная фракция потеряла субъектность и начала откровенно управляться извне», – пояснил свое решение Кернес-младший.

Охота на несогласных в облсовете коснулась даже «почетных граждан». Этого звания, а также связанной с ним стипендии по предложению профильной комиссии были лишены Игорь Райнин и Владимир Святаш – «за антиукраинские и коллаборантские взгляды».

Случай с Райниным особенно показателен. Райнин – фигура неоднозначная. Звание «Почетный гражданин Харьковской области» он получил в 2018 году, находясь в должности главы администрации президента Порошенко. А то, что в дальнейшем он волшебным образом возглавил областную организацию партии «Оппозиционная платформа – за жизнь», свидетельствует скорее о политической всеядности как руководства ОПЗЖ, так и самого Райнина, чем о пророссийских взглядах последнего. Впрочем, из фракции ОПЗЖ Райнин добровольно вышел еще в мае.

Так что «заказ» на Райнина, скорее всего, пришел с самого верха и связан как раз с его работой на Порошенко. Зеленский зачищает органы самоуправления под себя, не оставляя места для оппозиции.

Другими словами об этом сказал еще один депутат Харьковского облсовета Владимир Скоробогач, коллега Райнина по ОПЗЖ, на днях заявивший о добровольном сложении полномочий.

«Не понимаю некоторых вещей. Коллегу-депутата выставляют как тряпку, решения принимаются в одну сторону, отношение к депутатам. Когда я был в президиуме, каждого слышали», – пояснил свое решение Скоробогач.

Судя по всему, оппозиция в Харьковском областном совете приказала долго жить. Решения теперь будут спускаться сверху и без проблем утверждаться – как по политическим вопросам, так и по интересующим «хозяина» экономическим.

Что же касается «исторического» решения по театру Пушкина, проводник воли Зеленского в облсовете Егорова-Луценко прокомментировала его кратко: «Шах и мат». «Разве что здравому смыслу», – комментируют харьковчане.