«Шахедов станет кратно больше» – в Киеве ждут бесконечных обстрелов

Вадим Москаленко.  
17.06.2025 20:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия стремительно наращивает интенсивность атак по объектам на территории Украины.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший украинский шоумен, а ныне волонтер ВСУ Сергей Притула, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия стремительно наращивает интенсивность атак по объектам на территории Украины. Об этом в эфире...

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«Шахедов будет больше, их будет кратно больше. Если вы посмотрите, сколько они запустили за последние несколько атак: за две атаки россияне запустили Шахедов больше, чем за весь август прошлого года; за три атаки больше, чем за сентябрь прошлого года», – сказал Притула.

Он подчеркнул, что сбивать такое количество БПЛА вряд ли получится.

«Технические решения разрабатывались, разрабатываются и будут разрабатываться. Мы в процессе масштабирования обучения операторов, которые будут над этим техническим решением работать.

Потому что сейчас мы имеем мизерный процент сбитых. Все-таки больше сбивает армейская авиация, больше сажают РЭБами, больше сбивают мобильные огневые группы. Но мобильные огневые группы, их эффективность движется все стремительнее вниз и вниз», – причитал он.

«Поэтому нужны другие решения и, слава богу, они в этой стране есть. вопрос дальше за тем, насколько быстро и государство, и волонтерские организации включатся в процесс, чтобы масштабировать историю защиты украинцев от Шахедов», – трепался укро-нацист.

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